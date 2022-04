Višković: Od juna ide povećanje penzija, rašće i plate

BANJALUKA – U Republici Srpskoj će od maja porasti penzije za deset odsto, a doći će i do povećanja plata, rekao je Radovan Višković, predsjednik Vlade RS na sjednici Narodne skupštine RS.

On je istakao da će s tim u vezi na sljedećoj redovnoj sjednici doći do rebalansa budžeta, kako bi se našao novac za ove potrebe.

Podsjetio je da su prihodi u RS u prva tri mjeseca rasli, i do direktni porezi za 80 odsto, a indirektni porezi za 24 odsto.

On je istakao da će za penzije biti potrebno do kraja godine naći 84 miliona maraka, a da će doći i do povećanja davanja socijalnim kategorijama.

Višković je rekao da je u razgovoru s privrednicima potvrđeno da RS ima najpovoljnije privredno okruženje u okruženju, a da je spoljnotrgovinska razmjena prošle godine bila veća za dvije milijarde maraka u odnosu na prezhodnu godinu, a da je pokrivenost uvoza izvozom više od 80 odsto u prva dva mjeseca ove godine.

"Nastavićemo da podržavamo naše ljude u skladu s našim mogućnostima", rekao je Višković.