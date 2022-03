Višković: U Srpskoj neće biti poskupljenja električne energije

TREBINJE - Predsjednik Vlade RS, Radovan Višković i ministar energetike i rudarstva RS, Petar Đokić izuzetno su zadovoljni poslovanjem i uopšte stanjem energetskog sektora Republike Srpske.

Ovo je zaključeno nakon sastanka premijera i ministra sa upravom Elektroprivrede RS u sjedištu u Trebinju, gdje je predsjednik Višković naročito zadovoljstvo istakao zbog činjnice da Republika Srpska ima uredno snabdijevanje električnom energijom i da ona neće poskupjeti.

"Pored udara na cijene energenata do kraja 2022. godine struja u Srpskoj neće poskupjeti ni za građane ni za privredu, već postoje ugovori koji će se poštovati do kraja godine", kazao je Višković, pojasnivši da će cijena od 22,5 eura po megavat satu ostatio do kraja godine iako je ona duplo skuplja u termoelektranama, što subvencioniše Vlada zajedno sa Elektroprivredom.

On je istakao da i ako bude bilo ispada, zbog starosti termolektrana, pribjeglo se najbezbolnijem rješenju da se skupa sa elektroprivredama Federacije BiH i Srbije napravi dogovor o razmjeni energije kada je kome potrebna, a za ove dvije termoelektrane se, kako dodaje, planira i nabavka goriva do kraja godine.

On je naročito zadovoljstvo izrazio zbog rekordne dobiti ove kompanije u prošloj godini od skoro 80 miliona maraka, ali i zbog planiranih projekata proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, te zbog gradnje HE Dabar, ali i Bistrice i drugih projekata.

Direktor Elektroprivrede RS Luka Petrović potvrdio je da je premijera i ministra informisao o svim projektima koje trenutno provodi ova kompanija, ali i o dobrom poslovanju, bez obzira na sveopštu energetsku krizu koja je zahvatila svijet.

"Upoznali smo ih sa investicijama Buk – Bijela, HE na Bistrici, kao i vjetro park Hrgud i Solarna elektrana Trebinje 1, ali smo naše godte upoznali i sa činjenicom da imamo energetski zaštićene kupce i o načinima povoljnijeg snabdijevanja električnom energijom građana koji će moći da uđu u ovaj concept", kazao je Petrović.