Vrhovac: IRB nema ni marku gubitka u ovom trenutku

Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Dražen Vrhovac rekao je da Investiciono razvojna banka (IRB) Republike Srpske, sa pripadajućim fondovima, nema ni marku gubitka u ovom trenutku.

IRB je u ekonomskoj krizi prouzrokovanoj pandemijom reagovao pravovremeno i sa konkretnim mjerama u pogledu podrške i saniranja te krize, rekao je Vrhovac tokom rasprave u Narodnoj skupštini o izvještaju o poslovanju IRB-a i fondova za 2020. godinu sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora.

On je naveo da su svi direktni plasmani koje je IRB plasirao do 2016. godine bili u skladu sa važećim pravilima banke i finansijskih institucija sa kojima su imali aranžmane.

"Ukupni odobreni direktni plasmani po kreditnoj osnovi do 2016. bili su oko 301,2 milion KM. Naplaćeno je od toga 131,1 milion KM, u otplati je i dalje 84,7 miliona, u izvršnom postupku oko 35,7 miliona, a u stečajnom 49,8 miliona KM. To je sve zajedno 301,2 miliona. Od direktnih plasmana IRB je do sada zaradio 60 miliona putem kamata, oko četiri miliona od zateznih kamata, a na osnovu naknade 1,4 miliona... Dakle, nemamo gubitka", rekao je Vrhovac, koji je vršilac dužnosti direktora IRB-a Republike Srpske.

On je rekao da IRB i njeno rukovodstvo rade prema zakonu i čine sve s ciljem naplate svojih direktnih plasmana.

Vrhovac je rekao da je IRB u 2020. godini uspio da poveća profit, znatno poveća plasmane i odgovori na povećane zahtjeve privrede, ali i građana kada je riječ o stambenim kreditima.

On je dodao da nijedna komercijalna banka nije imala takvo povećanje plasmana te napomenuo da je gotovo 100 odsto povećan plasman pomenutih stambenih kredita.

"Apsolutno smo ispunili misiju osnivanja IRB-a, čija je uloga najjača u vrijeme krize, ovaj put finansijske i epidemiološke", ocijenio je Vrhovac.

On je podsjetio da je IRB-u kroz razvojni program i kada je osnivan povjereno 600 miliona KM, te da je trenutni portfolio sada 2,8 milijardi KM, što najbolje govori o pozitivnom poslovanju.

Vrhovac je podsjetio da je do sada 110 miliona KM dividende isplaćeno Vladi Srpske kao osnivaču.

Narodna skupština je razmotrila izvještaj o poslovanju IRB-a i fondova za 2020. godinu sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora.