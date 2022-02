Vučić: Plate preko 1000, penzije 500 evra u sledećem mandatu vlade

​PEKING - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras da će, pod uslovom da ne bude nekog svjetskog sukoba, prosječna plata u Srbiji biti više od 1000 evra u mandatu sljedeće vlade, a prosječna penzija preko 500 evra.

On je za TV Pink iz Pekinga rekao da je prosječna plata u novembru bila 588 evra, a u Beogradu preko 740, a da će za januar biti mnogo više i da će se to znati za mjesec dana.

Na pitanje šta će obećati građanima za izbore, Vučić kaže da obećavaju rad, borbu, očuvanje nezavisnoti i samostalnosti Republike Srbije, mir i stabilnost u regionu.

Rekao je i da kurs spoljne politike neće biti mijenjan i da to znači poštovanje svih prijatelja, kao i to da Srbija neće uvoditi sankcije ni Rusiji ni Kini.

"VI veliki mozete da se igrate vasim velikim interesima, mi se trudimo da cuvamo prijatelje na razlicitim stranama, idemo svojim putem ka EU", rekao je Vučić.

On je naveo da će Srbija graditi i sve bolje odnose sa SAD, i da je zato veoma zadovoljan deklaracijom koja je stigla od velikog broja kongresmena , senatora i članova Predstavničkog doma SAD i da sa Amerikom Srbija ima fantastičnu perspektivu.

"To će biti politika Srbije. Ne da sklanjamo, sprečavamo i rušimo, već da gradimo. Verujem da ljudi to prepoznaju, to je suštinska razlika", poručio je Vučić.