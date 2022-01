Vujić: Partnerstva sa svjetskim imenima garancija kvaliteta Infinity IG

Sa stranim partnerima nema šale, niti se u zajedničim projekima koje radimo sa svjetskim imenima iz oblasti IT industrije i energetike može "zabušavati". Takva partnerstva znače samo jedno - da ste prošli najrigoroznije procedure i svojim kvalitetom dokazali da ste pouzdani, kaže Bojan Vujić, predsjednik Uprave Infinity International Group čije je sjedište u Banjaluci.

Naglašava da su najviši partnerski statusi sa kompanijama poput američkih CISCO i HPE, kao i SAP-om koji ima centralu u Njemačkoj, najbolje ogledalo šta su članice grupacije uspjele da postignu i kakva je njihova pozicija na domaćem i regionalnom tržištu. Iza svega toga stoji ogroman broj uspješno realizovanih projekata i domaći stručnjaci sa stotinama svjetski priznatih sertifikata.

Grupacija u čijem su sastavu kompanije Prointer ITSS, Kaldera, ADS Infinity i EP Mobile, uspjela je da se pozicionira i van BiH. Jesu li partnerstva koja pominjete bila neka vrsta ulaznice za tržište regiona?

Svakako. Uspješna saradnja sa tako velikim imenima na domaćem terenu i pozicioniranje naših zajedničkih projekata, omogućili su da uspješno startujemo i na novim tržištima, poput Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Austrije i Srbije. Na makedonskom tržištu naša kompanija Infinity Energy and ITSS Skoplje može da se pohvali jednim od najuticajnijih projekata - sa američkom kompanijom Dell radimo za tamošnje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Takav ugovor možete dobiti samo ako imate najviše reference i garantujete kvalitet. O kvalitetu govori i podatak da je naša kompanija u Skoplju aplicirala i za članstvo u Američkoj privrednoj komori, čiji makedonski ogranak broji više od 130 najuspješnijih poslovnih subjekata.

Šta ta partnerstva znače u praksi i kako se stiče takav status?

To znači da smo stalno pod lupom i da, sa svakim novim poslom, prolazimo rigorozne procedure. Kod nas se, nažalost, naše poslovanje uzima zdravo za gotovo, što uopšte nije slučaj. Sve to što radimo zahtijeva ogromne investicije, od kadra, do planiranja i svih raspoloživih kapaciteta. To nisu poslovi koje dobijete jednom i više vas niko ništa ne pita, naprotiv. Svaki put treba da zadovoljimo visoke kriterijume koji važe svuda u svijetu, nevezano ko ste i odakle dolazite.

Stalno smo dužni da obnavljamo procedure i konstantno budemo u skladu sa njihovim zahtjevima. Takođe, često smo podložni revizijama, od Oracla do ostalih i praktično u svakom trenutku moramo biti na nivou očekivanja, a sve kako bi potvrdili naše kompetencije.

Da li nivo o kojem govorite podrazumijeva da, prije svega, kadrovski možete da odgovorite na zahtjeve međunarodnih partnera?

Bez kvalitetnog kadra nema ni planova ni projekata. Ljudi su uvijek bili naš najvažniji resurs i zato smo samo u proteklih godinu dana na nivou grupacije zaposlili 100 novih stručnjaka i na bazi toga dobili još nekoliko stotina međunarodnih setifikata. To je naša investicija u budućnost i garancija rasta grupacije i osvajanja novih tehnologija.

Šta očekujete u ovoj godini, kakvi su planovi grupacije?

Prošlu godinu je obilježio nastavak rasta i razvoja svih članica grupacije i tome se nadamo i u ovoj. Konkretno, kad je u pitanju kompanija Kaldera, s obzirom na poremećaje u lancu snabdijevanja koji su evidentni, imamo interes evropskih partnera sa sličnim portfolijom da svoju proizvodnju prebace kod nas.

Zahvaljujući kvalitetu proizvoda po Simensovim licencama, opremi i kapacitetima, interesantni smo svima koji žele da imaju brže i efikasnije dobavaljače. Raduje nas činjenica da nam, kao pouzdanom lokalnom partneru, dolazi sve više i više stranih kompanija sa prijedlogom za saradnju.

U poteklom periodu organizovali smo veliki broj događaja sa našim partnerima, a više od 80 odsto njih vezani su za britanske i američke brendove. Do sada smo mi išli prema inostranim partnerima u smislu saradnje, a sada smo dostigli nivo da nam se javljaju renomirane evropske kompanije, jer smo dokazali da u svakom poslu možemo da isporučimo traženi kvalitet.

Da li to znači da na našem prostoru zapravo imamo pogrešnu sliku o tome da strani partneri na neki način "zaziru" od kompanija koje dolaze iz Republike Srpske i BiH?

Na neki način, da. Njima nije važno odakle dolazite, važno je da ste dokazali svoj kvalitet i da imate reference. Naša partnerstva sa svjetskim vendorima omogućila su nam poziciju da imamo prednost.

Recimo, kad dođemo na tržište u Sjevernoj Makedoniji kao CISCO i HPE partner, gdje god se rade neki ozbiljni projekti mi budemo pozvani da dostavimo ponudu, jer to partnerstvo a priori znači da imamo kapacitete da isporučimo kvalitetan proizvod. Tim statusom se kompanija već kvalifikovala kao pouzdan dobavljač, poželjan poslodavac, neko ko ima garanciju kvaliteta.

Više se i ne iznenađujemo kad nam stignu pozivi za saradnju, poput onog koji je nedavno stigao iz jedne austrijske kompanije koja nas je "pronašla", jer je Prointer SAP GOLD partner. Takav status, jednostavno, govori sam za sebe.

Od osnivanja grupacije, naglašavali ste da je u pitanju drugačiji koncept poslovanja i novo pozicioniranje biznisa na našem prostoru. Je li to, zapravo, sve ovo o čemu ste govorili?

I ovo, i još mnogo toga što planiramo da postignemo. Izuzetno je važno da kompanija poput Infinity IG podiže nivo poslovanja i na našem tržištu, dokazujući da postoje kapaciteti i kompetencije za složene poslove, što je jako važno stranim investitorima.

Takođe, regionalnim prisustvom podižemo i jačamo naše lokalne kapacitete u smislu novih znanja i tehnologija koje koristimo i usvajamo.