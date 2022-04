Za BiH ruski gas i dalje u evrima

BANJALUKA, SARAJEVO - Republika Spska i Bosna i Hercegovina neće biti primorane da ruski gas plaćaju u rubljama, već će kao i dosad moći nastaviti plaćanje u evrima po cijenama za RS tri puta povoljnijim od stanja na tržištu, rekao je za "Nezavisne" Ljubo Glamočić, direktor "Gas Resa", preduzeća za prodaju i trgovinu gasom u RS.

Što se tiče snabdijevanja gasom, on je uvjeren da neće biti obustava iako je Rusija prekinula snabdijevanje Bugarske i Poljske, jer ne žele da promijene način plaćanja iz evra u rublje, kako je zahtijevala Rusija.

Slično su nam rekli i u sarajevskom "Energoinvestu" i potvrdili da se snabdijevanje nastavlja normalno te da ni oni nisu dobili zahtjev da gas moraju plaćati u rubljima.

Naime, Evropa je suočena s novom energetskom krizom jer je EU zbog sukoba u Ukrajini uvela sankcije Rusiji, koje sprečavaju zemlje članice da posluju s ruskom državom. S obzirom da je BiH primorana da gas nabavlja iz Rusije jer nema druge izvore snabdijevanja, preduzeća koja se bave uvozom ovise o odnosima između velikih sila.

U FBiH sve češće razgovaraju o izgradnji kapaciteta za primanje drugih izvora gasa, dok u RS procjenjuju da ova kriza neće uticati na snabdijevanje, te da u ovom trenutku nema potrebe razmišljati o alternativnim snabdijevanjima.

Glamočić kaže da u javnosti postoji konfuzija oko stanja stvari u Bugarskoj, jer on pojašnjava da je Rusija zaustavila poslovanje s kompanijom "Bulgargas", koja se bavi kupovinom gasa, ali da i dalje posluje s preduzećem "Bulgartrans", koje se bavi tranzitom i transportom gasa preko bugarske teritorije.

"Mi smo 'Gaspromu' uplatili avans i za maj i ukoliko ne bude nekih ogromnih, opštih poremećaja koje teško mogu da zamislim, ne očekujem probleme u snabdijevanju. Ugovori moraju da se poštuju, sve drugo bi bilo ozbiljan presedan u energetskom svijetu", rekao je on.

Na primjedbe iz Evrope da bi BiH trebalo da diverzifikuje svoje gasne izvore, Glamočić kaže da BiH i RS nabavljaju ruski gas, ali da je on iz dva izvora - iz "Turskog toka" i starog gasovoda preko Mađarske.

"Ovaj gas preko Mađarske ide preko Ukrajine i bez obzira na sva dešavanja tamo, on ide, redovno se isporučuju ugovorene količine. To govori da su ugovori o snabdijevanju gasom nešto što se poštuje", uvjeren je on.

I u "Energoinvestu" podsjećaju da gas u BiH dolazi ne samo preko Bugarske, već i rutom iz Ukrajine i Rumunije.

"Nažalost, zbog konfiguracije gasnih mreža u Evropi kao i naše gasne mreže koja je izuzetno mala, mogućnost nabavke gasa iz drugih zemalja je jako limitirana. Zbog trenutnog stanja i potreba za gasom svih zemalja Evrope, mnogi proizvođači ovog energenta koriste ga prvenstveno za sopstvene potrebe, sve što se izvozi je po značajno većoj cijeni nego što mi imamo, i transport tog gasa kroz gasnu mrežu Evrope je limitiran zbog raznih zakupa transporta kroz zemlje kroz koje takav on prolazi", kažu oni, a promjene očekuju u slučaju potpunog prekida snabdijevanja od strane "Gasproma" te smatraju da bi to trebalo da bude riješeno na regionalnom nivou.

Najveće probleme bi mogla imati Njemačka, čije su dvije prošle vlade, i socijaldemokrate Gerharda Šredera i konzervativke Angele Merkel, produbile vezu s "Gaspromom" jer je imao najpovoljniju cijenu gasa u Evropi i nisu željeli da rade na diverzifikaciji. Nakon početka rata u Ukrajini i uvođenja sankcija Rusiji, Njemačka želi da se prebaci na alternativne izvore snabdijevanja, ali njena industrija, posebno hemijski gigant BASF, ne želi da se odrekne jeftinog gasa, što stvara velike političke turbulencije. Njemački javni emiter ZDF je u srijedu napravio prilog u kojem je ekskluzivno objavio da se Njemačka tokom prošle vlade obavezala da će od Rusije do 2030. godine nabavljati minimalno 30 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Novinari su u prilogu istakli da postoji pravni osnov da se ugovor poništi zbog više sile, ali da bi to značilo potpuno prekidanje opskrbe ruskim gasom, što njemačka industrija zasad ne želi. Ukoliko Njemačka ne povuče 30 milijardi kubnih metara gasa, ZDF navodi da će gas odredbama ugovora "Gaspromu" svejedno morati platiti.

Poskupjelo centralno grijanje u Sarajevu

Centralno grijanje za korisnike "Toplana" u Sarajevu poskupjelo je za 16,30 odsto.

Vlada Kantona Sarajevo donijela je Odluku o visini tarifnih stavova, kojom su usklađene cijene centralnog grijanja s povećanom cijenom prirodnog gasa, koja je u primjeni od 1. aprila. Stupanjem na snagu nove odluke Vlade FBiH o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog plina, on je poskupio za 21,7 odsto, a s obzirom na to da je ovo osnovni energent koji koriste "Toplane", posljedično je došlo do korekcije cijena centralnog grijanja.

Tako su nove cijene centralnog grijanja u Sarajevu uvećane za 16,30 odsto.

Računi po novom tarifnom sistemu korisnicima usluga "Toplana" biće ispostavljeni za april, isto kao i korisnicima usluga "Sarajevogasa", saopšteno je iz Vlade KS. (Agencije)