Zbog pandemije Novosadski sajam u gubitku 90 miliona dinara

NOVI SAD - Novosadski sajam završiće poslovnu godinu sa gubitkom od 90 miliona dinara (oko 765.000 evra), a negativan poslovni rezultat je posljedica pandemije virusa korona, istakao je generalni direktor Sajma Slobodan Cvetković.

Cvetković smatra da je taj negativni poslovni rezultat, ipak, mnogo povoljniji od prošlogodišnjeg kad je minus bio 234 miliona dinara (oko dva miliona evra).

On je podsjetio da je Novosadski sajam zbog pandemije virusa korona u dva navrata pretvaran u kovid bolnicu.

"Novosadski sajam je predao raspoložive prostorne kapacitete i deo opreme za potrebe organizacije privremene kovid bolnice u dva navrata, i to od kraja marta do juna prošle godine, te početkom decembra 2020. do januara 2021. godine", rekao je Cvetković na današnjoj konferenciji za novinare posvećenoj poslovanju Sajma u vrijeme pandemije.

On je najavio da će najveća priredba i agrobiznis događaj u ovom dijelu Evrope, Međunarodni poljoprivredni sajam biti održan od 21. do 27. maja.