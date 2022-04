Cijene nekretnina u RS biće još veće, a rokovi za njihov završetak upitni

BANJALUKA, ZVORNIK - Zbog previsokih cijena, ali i nestašice građevinskog materijala cijene nekretnina biće još veće.

Ističu to sagovornici "Nezavisnih novina" iz ovog sektora. Ujedno, strahuju da bi moglo doći i do prekida radova.

Naime, kako je Borko Đurić, vlasnik Građevinskog preduzeće "Krajina", kazao za "Nezavisne", cijene građevinskog materijala koje skaču u nebo odraziće se na građevinske objekte čija realizacija je u toku.

"Sigurno će doći do poskupljenja gotovih proizvoda, a samim tim veće cijene nekretnina uticaće na tražnju, jer kupovna moć nije tako visoka da to pokrije u onoj mjeri u kojoj je bila do pojave ovih problema s kojima se sada suočavamo", kazao je Đurić.

Ističe da je od povećanja cijena, koje već izvjestan period trese ovaj sektor, još veći problem manjak građevinskog materijala na tržištu.

"Nestašica je već prisutna, a sigurno je da će u vremenu pred nama biti sve izraženija, jer je nepredvidljivo kako će se kretati kompletna situacija", kazao je Đurić.

Kako je pojasnio, zbog trenutne situcije građevinskim firmama biće ugroženi rokovi za završetak radova.

"Sasvim je sigurno da će neki građevinski objekti biti dovedeni u stanje prekida radova, jer neće se moći obezbijediti materijal i uslovi da se oni završe", ističe Đurić.

Dodao je da je jako teško predvidjeti šta će se dešavati oko cijena u ovom sektoru, jer kako kaže, sve zavise od globalnih kretanja.

"Najmanji je problem ono što se dešava kod nas, jer to je samo posljedica nečega što dolazi izvana", kazao je Đurić.

Dodao je da malo ko ima velike zalihe materijala, jer se, kada je tržište uredno, on nabavlja za narednih mjesec ili dva.

"Koliko mi je poznato, malo je onih koji imaju zaliha za završetak objekata koji su započeti i zbog toga će se sigurno većina onih koji se bave građevinarstvom brzo suočiti s tim problemom", naveo je Đurić.

Da se već osjeti da je manjak građevinskog materijala na tržištu i da će zbog toga rokovi za završetak određenih objekata biti upitni, kaže i Marijana Milović, izvršna direktorica Frađevinske firme "Jokić-invest" iz Zvornika.

"Cijene građevinskog materijala skoro svakodnevno rastu, a i primjetno je da je manjak građevinskog materijala na tržištu pa bi samim tim s rokovima isporuke mogli biti u problemu, a sigurno je da će doći i do rasta cijena nekretnina", kazala je Milovićeva.

Ističe da se, kada se uporedi cijena kvadrata prošle godine s ovom, bilježi rast za oko 200 KM.

"Konkretno, prošle godine cijena nekretina u Zvorniku se kretala oko 1.700 KM, dok sada iznosi i do 1.900 KM po kvadratom metru", kazala je Milovićeva.

Iz Privredne komore RS nedavno su rekli da su se zbog konstantnog povećanja cijena repromaterijala na svjetskom tržištu, građevinska preduzeća iz Srpske suočila sa brojnim problemima.

Naime, preduzeća iz ove oblasti koja su se prijavila na javne pozive, odnosno tendere za izvođenje radova, konkurisala su prema cijenama materijala koje su u tom momentu bile aktuelne na tržištu.

"S obzirom na to da cijene građevinskog repromaterijala rastu skoro svakodnevno, a da veći broj projekata nije realizovan odmah nakon potpisivanja ugovora, već je rok izvršenja radova prolongiran iz različitih, objektivnih razloga, žalbi na tendere, promjene dokumentacije, privrednici nisu u mogućnosti realizovati preuzeti posao po ranije ugovorenoj cijeni", kazali su nedavno iz Privredne komore RS.