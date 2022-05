Cjenovnici na pumpama u Srpskoj drastično se razlikuju

BANJALUKA, BIJELJINA - Gotovo u svakom gradu Srpske na snazi su drastične razlike u cijenama goriva od pumpe do pumpe, pa je tako u Bijeljini na jednom prodajnom mjestu za litar benzina potrebno izdvojiti 2,85, a na drugom 3,25, što predstavlja razliku od čak 0,40 KM.

Vozačima se, stoga, savjetuje da se pri svakom točenju goriva dobro informišu o cijenama na svim prodajnim mjestima.

Konkretno, kada je u pitanju Bijeljina, punjenje rezervoara od 60 litara je za čak 24 marke skuplje na drugoj, skupljoj pumpi.

Pokazala je to analiza "Nezavisnih novina", u kojoj smo, putem mobilne aplikacije koja je odnedavno počela s radom, poredili cijene eurodizela 5, te BMB-a 95 u većim gradovima Srpske.

Taj dizel je juče u Banjaluci koštao između 3,14 i 3,35 KM po litru, dok je cijena benzina bila između 2,98 i 3,30 KM. U Prijedoru je cijena dizela iznosila od 3,12 do 3,28, a benzina između 2,94 i 3,19 maraka.

U Gradišci je juče eurodizel 5 koštao između 3,14 i 3,26 KM, a za litar BMB-a 95 trebalo je izdvojiti od 3,04 do 3,14 maraka.

Dizel u Doboju košta od 3,13 do 3,30 KM, a benzin od 2,98 do 3,30 maraka. Najjeftiniji dizel u Derventi košta 3,15, a cijena mu dostiže i 3,29 KM, dok benzin u ovom gradu košta od 3,05 do 3,20 KM.

U Bijeljini su, tradicionalno, cijene najniže, pa tako dizel košta već od 2,99, s tim što cijene idu sve do 3,28, a benzin je od 2,85 do 3,25 KM.

U Istočnom Sarajevu je za litar dizela potrebno izdvojiti od 3,17 do 3,29, a benzin košta od 2,90 do 3,19 KM. U Trebinju je eurodizel 5 od 3,17 do 3,22 KM, a benzin 95 od 2,98 do 3,18 KM.

U udruženjima za zaštitu potrošača ističu da vozačima ništa ne preostaje nego da, prije nego što se upuste u trošak, dobro provjere gdje je gorivo najskuplje, a gdje najjeftinije. Štaviše, i u ovim udruženjima primijetili su brojne nelogičnosti po pitanju cijena goriva.

"Imate slučajeve da pumpe istog vlasnika imaju različite cijene na udaljenosti od svega dva kilometra. Nema šta biti razlog nego da jedna pumpa ima blizu konkurente, a druga nema", naglasila je Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja građana DON Prijedor.

Potrošačima je, dodala je, preostalo samo da se informišu o cijenama te podsjetila na nedavne vanredne inspekcijske kontrole koje su utvrdile brojne nepravilnosti po pitanju kreiranja cijena na benzinskim pumpama.

"Međutim, ako je gorivo najpovoljnije, ne znači i da je najkvalitetnije. Imamo sve češće priče potrošača koji se žale i na kvalitet gorina", rekla je Marićeva za "Nezavisne novine".

Upit u vezi s ovom tematikom poslali smo i Grupaciji za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske, ali odgovor nismo dobili do zaključenja ovog broja "Nezavisnih novina".