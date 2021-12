Kafa opet poskupljuje

BANJALUKA - Poskupljenje sirovine za omiljeni svjetski napitak na berzanskim tržištima, koje obara desetogodišnje rekorde, odraziće se i na potrošače u Srpskoj, koji osim većih cijena kafe u trgovinama mogu to da očekuju i u ugostiteljskim objektima.

To će biti novi udar na džepove građana u Srpskoj za nekoliko mjeseci jer je cijena kafe skočila i 1. oktobra i to za oko deset odsto.

Predsjednik Udruženja poslodavaca turizma i ugostiteljstva "Horeka" Dalibor Šajić potvrdio je za "Glas Srpske" da će doći do skoka cijena kafe u kafićima.

"Poskupljenje će vjerovatno iznositi od deset do 20 odsto", rekao je Šajić. Dodao je da će svaki ugostitelj sam procijeniti kada će doći do korekcije cjenovnika.

"Ne vjerujem da će se to desiti prije Nove godine, ali generalno će svi osjetiti po svojim izdacima, odnosno rashodima da će morati poskupljivati, ali ne samo kafu, nego i sve ostalo u ugostiteljskim objektima", kazao je Šajić, dodavši da na to utiče više faktora, od radne snage koja sada ima mnogo bolje plate nego prije pandemije, pa do energije koja je mnogo poskupjela.

Direktor pržionice kafe "Minea" iz Gradiške Momčilo Banjac kazao je da je prvi talas poskupljenja već bio, a očekuje se i drugi oko Nove godine.

"Prvo poskupljenje je bilo između 10 i 15 odsto, a isto bi se moglo desiti i sada", kazao je Banjac.

Dodao je da je kafa berzanska roba i na njenu cijenu utiče i kretanje dolara, a do poskupljenja je došlo i zbog lošeg ovogodišnjeg roda u Brazilu, kao i enormnog rasta cijena transporta.

"Dosta proizvođača je već diglo cijene, a standard ljudi je sve ugroženiji, kafa se konzumira, ali u manjim količinama", kazao je Banjac i dodao da potrošači najčešće kupuju domaću kafu za domaćinstvo, čija se cijena kreće od 15 do 17 KM po kilogramu u maloprodaji.

Iz trgovačkog lanca "Frukta trejd" iz Dervente, koji proizvodi i pakuje "RD kafu", kazali su da se berzansko poskupljenje ne reflektuje odmah.

"Mi u našoj kompaniji imamo zalihe i za sada ne planiramo da dižemo cijene, a šta će se odvijati u budućnost, zavisi od stanja na berzi", poručili su iz ove kompanije.

Izvršna direktorica Udruženja potrošača "Don" iz Prijedora Murisa Marić kazala je da će svakim novim poskupljenjem biti sve manje ljudi u kafanama.

"Kafa je nekako poziv na druženje, ali naša platežna moć je ipak nešto što diktira sve naše odlaske bilo gdje", rekla je Marićeva.

Uvoz i izvoz

Prema podacima Spoljnotrgovinske komore BiH, za 11 mjeseci uvezeno je 20.970.168 kilograma kafe u vrijednosti od 89.788.582 KM.

"U istom periodu lani uvezen je 19.652.961 kilogram kafe u vrijednosti od 72.603.907 KM", podaci su Spoljnotrgovinske komore BiH.

Prema njihovim podacima, BiH je za 11 mjeseci ove godine izvezla 1.558.165 kilograma kafe "teške" 12.548.543 KM, a u istom periodu lani izvezeno je 1.456.577 kilograma kafe u vrijednosti od 12.083.821.