Koja su najtraženija zanimanja u BiH?

SARAJEVO - U protekle tri godine, tržište rada u Bosni i Hercegovini doživjelo je velike promjene, od oscilacija u ponudi i potražnji do promjene strukture traženih zanimanja i radnog okruženja.

Za osobe koje traže posao ili moraju izabrati u kojem pravcu nastaviti školovanje, te se pitaju kako izabrati zanimanje, posao, ali i karijeru bitno je da se upoznaju sa promjenama na tržištu rada te da redovno prate trendove, navodi MojPosao.ba.

U prvom kvartalu 2022. godine na ovom portalu objavljeno je više od 3.700 oglasa za posao i preko 8.600 radnih mjesta, što predstavlja znatan porast u odnosu na isti period prošle godine.

"Ako se ovi podaci uporede sa istim periodom 2020. i 2019. godine, možemo zaključiti da se tržište rada oporavilo i da se potražnja za radnicima vratila na pretpandemijski nivo", ističe se u saopštenju portala.

Na tih 8.600 pozicija ove se godine prijavilo više od 100.000 kandidata što također predstavlja rast u odnosu na pretpandemijsku 2019. godinu. Osim što je zabilježen rast oglasa za posao, podaci govore i o izmjenama strukture najpopularnijih zanimanja u Bosni i Hercegovini.

Najtraženija zanimanja

Operateri u call centrima, trgovci u maloprodaji i veleprodaji, komercijalisti, konobari te radnici u proizvodnji se nalaze u samom vrhu najtraženijih zanimanja, a odmah iza njih na ljestvici su kuvari, vozači, finansijski službenici te zanatska zanimanja kao što su bravari, zavarivači, ali i električari.

"Situacija na tržištu rada se znatno izmijenila u periodu nakon pandemije. Neka zanimanja kao što su operateri u call centrima doživjela su veliku ekspanziju jer je porasla potreba građana da što više stvari obavljaju online i putem telefonskih poziva pa je tako i potreba za podrškom te vrste znatno veća. Ono što je zanimljivo za spomenuti je činjenica da su zanimanja iz oblasti turizma i ugostiteljstva postali traženi i popularni tokom cijele godine, a ne samo sezonski kao što je to prije bio slučaj", izjavila je Nermana Ajanović-Hajdarpašić, direktorica operacija Kolektiva (MojPosao.ba).

Na listi 10 najtraženijih u prvom kvartalu nema zanimanja vezanih za IT industriju jer su početkom godine neka druga zanimanja došla u prvi plan, ali potražnja za IT stručnjacima je i dalje velika i do kraja godine se očekuje da će potisnuti druga zanimanja sa ove liste.

"Potreba za zanatskim poslovima postoji, ali je u isto vrijeme upravo taj kadar u deficitu jer je smanjen interes onih koji žele da budu zanatlije, ali i zbog odlaska tog kadra u inostranstvo", saopšteno je iz MojPosao.ba.