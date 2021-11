Kriptovaluta omikron skočila na istorijski maksimum

Pomalo opskurna kriptovaluta pod nazivom omikron (OMIC) skočila je na istorijski rekord u trenutku kad čitav svijet strijepi od istoimene nove varijante virusa korona.

Ovaj projekat počeo je sa radom početkom novembra kao jedan od elemenata OlympusDAO DeFi protokola, ali osim imena nema nikakvu drugu vezu sa virusom.

Omikronov OMIC token dosegao je najviši maksimum od 689 dolara tokom azijske trgovačke sesije u ponedjeljak ujutru. Nakon toga ja uzletjela još 200 odsto u danu i nevjerovatnih 945 odsto od subote kada se trgovala na nivou od oko 65 dolara, prenosi T portal.

Token nosi isto ime kao i nova varijanta kovida 19 koja je prvi put otkrivena u Južnoafričkoj Republici u utorak. Svjetska zdravstvena organizacija nazvala je soj B.1.1.529.

Kritičar kriptovaluta sa Twittera, "Mister Vejl" (Mr. Whale), komentarisao je da je ogroman skok cijene omikrona znak da je tržište u "džinovskom balonu". U prevodu - ulaže se bez pretjerane veze sa stvarnim fundamentima. A to se obično završava loše.

Omikron je nedavno predstavljen kao decentralizovani protokol rezervne valute koji radi na itirijum sloju-2 mreže Arbitrum. Njegov izvorni OMIC token podržan je sa nekoliko konkurentskih oblika kripto imovine uključujući USD koin (USDC) te tokene koji osiguravaju likvidnost.

Njime se može trgovati samo na decentralizovanoj berzi Suši svop (SushiSwap), gdje je promet za OMIC/USDC par u posljednja 24 sata iznosio 454.000 dolara, prema podacima Koin geko-a (CoinGecko). Veb stranica za analizu tokena nema više detalja o OMIC-u ili njegovoj tržišnoj kapitalizaciji.

A crypto token named after the new COVID-19 variant ‘Omicron’ is up over 650% within the 3 days, and is now worth over $400 million. If this isn’t a sign we’re in a giant bubble, I don’t know what is. pic.twitter.com/7ESD1v9wgF