Lavež pasa iz BiH čuje se po cijeloj EU

SARAJEVO, BANJALUKA - U toku prošle godine iz Bosne i Hercegovine je od živih životinja najviše izvezeno pasa, potvrdili su za "Nezavisne novine" iz Kancelarije za veterinarstvo BiH.

Prema njihovim riječima, tokom prošle godine evidentiran je povećan broj izvoza pasa u odnosu na 2020. godinu.

"U zemlje Evropske unije se izvoze kućni ljubimci, i to psi, mačke, ptice i golubovi za takmičenje", kazali su iz Kancelarije za veterinarstvo BiH.

Boran Gajić, vlasnik Veterinarske ambulante "Vet centar" iz Banjaluke, rekao je za "Nezavisne novine" da je kinologija u BiH dosta razvijenija u odnosu na registrovane odgajivačnice mačaka, konja ili domaćih životinja.

"Međutim, nisu samo rasni psi tokom prošle godine izvezeni, već su to i psi mješanci koji su lutalice. Podatak kojim ja baratam je da je tokom 2021. godine iz BiH izvezeno između 7.000 i 8.000 pasa lutalica", kazao je Gajić.

Naveo je da uglavnom kupci dolaze pred praznike i kupuju određene ljubimce, ali da moraju da ispune određenu proceduru kako bi mogli da ih izvezu.

"To su posjedovanje pasoša, mikročipa, vakcine za bjesnilo, i to da je minimalno prošlo 21 dan od dana vakcinacije. Uz ove papire postoji dokument koji se zove veterinarski sertifikat, kojeg izdaje Kancelarija za veterinarstvo BiH posredstvom veterinarskih ambulanti. Svaka amublanta koja to želi raditi, može ga zadužiti od Kancelarije za veterinarstvo i kupiti ga. Mi popunjavamo te sertifikate i očitavamo ih", pojasnio je Gajić.

Naglasio je da sada postoji jedinstvena baza podataka BiH u koju se uvode svi mikročipovani i vakcinisani psi, što rješava puno problema.

"Neki od problema koji ova baza podataka rješava su i šverc ili krađa pasa, te lakše pronalaženje vlasnika psa, ukoliko pronađemo ljubimca. Mi kao ambulanta nadležna za azil grada Banjaluka, kada uhvatimo psa po prijavi, unošenjem tog mikročipa dobijamo evidenciju gdje je taj pas, odakle potiče, ko ga je čipovao, odnosno koja veterinarska ambulanta, te da li je vakcinisan protiv bjesnila i ko je vlasnik. Samim tim nam je omogućeno da brže djelujemo i brže radimo. Zbog ovoga apelujem na sve vlasnike da čipuju svoje pse", objasnio je Gajić.

Iz Kancelarije za veterinarstvo BiH navode da se izvoz živih životinja obavlja u skladu sa kategorizacijom graničnih prelaza, a koji su definisani međunarodnim ugovorom o graničnim prelazima sa susjednim državama, te da se trenutno iz BiH pored pasa izvoze i druge žive životinje poput goveda, peradi, svinja i konja.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, tokom prošle godine izvezeno je 899.382 kilograma živih životinja ukupne vrijednosti 3.752.614 KM.