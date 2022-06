Naredne sedmice gorivo u BiH još skuplje

BANJALUKA, SARAJEVO - Tokom naredne sedmice doći će do dodatnog povećanja cijena naftnih derivata na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine, jer su nabavne cijene goriva veće u prosjeku za oko 20 feninga, potvrđeno je "Nezavisnim novinama".

Dragan Trišić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske, istakao je da će naredne sedmice doći do rasta cijena goriva na svim benzinskim stanicama u RS.

"Rast cijena će biti u prosjeku za šest do devet feninga za dizel i benzin sa tendencijom još većeg rasta. Trenutne cijene na pumpama u Srpskoj su za litar dizela od 3,18 do 3,25 KM, a za benzin od 3,09 do 3,19 KM", naveo je Trišić za "Nezavisne".

Istakao je da su ulazne cijene naftnih derivata značajno porasle u toku prethodne i ove sedmice.

"Nabavne cijene za litar goriva su veće u prosjeku za oko 20 feninga", naglasio je Trišić.

Milenko Bošković, predsjednik Udruženja prometnika naftnim derivatima pri Privrednoj komori FBiH, rekao je da slijedi povećanje cijena goriva u Bosni i Hercegovine, ali da će benzinske pumpe to raditi selektivno i to zavisno od njihove potrošnje.

"Od prošlog mjeseca do sada nabavna cijena goriva veća je za 20 feninga i sukcesivno, kako budu dolazile nove isporuke goriva, tako će ići i nove cijene", kazao je Bošković.

Na pitanje da li će doći do viših cijena goriva u toku naredne sedmice, Bošković odgovara da sve zavisi od toga kada će pumpe početi koristiti naftne derivate nabavljene po novim, višim cijenama.

"Benzinske pumpe će povećavati cijene selektivno i to sve zavisi od njihove potrošnje, jer je ograničena marža na 25 feninga. Nekada benzinska pumpa troši cisternu mjesečno, a nekad je potroši za tri dana. Sve zavisi od toga kada će se potrošiti gorivo koje je nabavljeno po starim cijenama", objašnjava Bošković.

Sa jedne benzinske pumpe u Tuzli su nam rekli da se narednih dana očekuje dodatno povećanje cijena naftnih derivata.

"Trenutno kupac za litar dizela treba da izdvoji 3,26 KM, dok za istu količinu benzina mora da plati 3,16 KM", kazala nam je radnica ove pumpe u Tuzli.

Radnik jedne benzinske pumpe u Gračanici kazao je da svakodnevno očekuju da cijene naftnih derivata budu povećane.

"Sada je za litar dizela potrebno izdvojiti 3,26 KM, a za litar benzina 3,16 KM", naveo je ovaj radnik.

U Mostaru nam je rečeno da je cijena litra dizela trenutno 3,16 KM, a benzina 3,06 KM.

"Koliko sam upoznat, narednih dana bi trebalo doći do povećanja cijena naftnih derivata, kako dizela, tako i benzina", rekao je radnik jedne benzinske pumpe u Mostaru.