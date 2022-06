Od jula poskupljuje gas u Srpskoj

BANJALUKA - Realno je očekivati da od 1. jula dođe do poskupljenja gasa u Republici Srpskoj do 10 odsto, potvrdili su iz preduzeća "Gas-Res".

"Prema mojoj skromnoj procjeni, u trećem kvartalu će doći do povećanja cijena gasa u odnosu na drugi kvartal, ali bi to trebalo da bude maksimalno do 10 odsto", kaže za "Nezavisne novine" Ljubo Glamočić, direktor "Gas-Resa".

Dodaje da će iznos poskupljenja zavisiti od cijene nafte na svjetskoj berzi. Takođe, poručio je da novim ugovorom o isporuci prirodnog gasa koji je ova kompanija potpisala s ruskim "Gazprom Exportom", a koji važi do kraja godine, nisu promijenjeni uslovi pod kojima će se utvrđivati cijena ovog energenta.

Prema riječima Glamočića, po istom principu utvrđena je cijena gasa i u Srbiji, s tim što priznaje da će najavljeno poskupljenje ovog energenta u Srpskoj biti veće u odnosu na Srbiju, koja je dogovorila da će cijena u naredne tri godine iznositi 340-350 dolara na 1.000 kubnih metara.

"Isti princip je utvrđivanja cijena gasa i prema Srbiji i prema Republici Srpskoj, s tim da moramo imati u vidu razliku, da mi imamo dodatni trošak transporta kroz transportni gasni sistem Srbije. I ta cijena zavisno od zakupljenog kapaciteta i troškova iznosi negdje oko 25 evra na 1.000 kubnih metara, tako da je naša cijena u odnosu na onu u Srbiji je nešto veća upravo iz tih razloga", rekao je Glamočić.

Da je poskupljenje gasa od jula neminovno saglasan je i Almir Bečarević, stručnjak za energetiku.

"Ona će biti povećana negdje za 10 do 15 odsto. Tu nema nikakve dileme", ističe Bečarević.

On pojašnjava da postoji bitna razlika u ugovorima, koja se odnosi na količine, a koje su sa "Gazprom Exportom" potpisali "Gas-Res" i "Energoinvest", koji isporučuje gas za Federaciju BiH.

Dok iz Srpske poručuju da su obezbijeđene dovoljne količine gasa do kraja ove godine, Bečarević kaže da dnevne količine koje je naručila Federacija BiH neće biti dovoljne.

"Tako se sada postavlja pitanje kako će se rješavati dodatne potrebe, odnosno koje cijene gasa će biti ako se snabdjevač odluči da kupuje dodatne količine, jer zakupljeni kapacitet od oko 840.000 kubika nije apsolutno dovoljan za Federaciju BiH, pogotovo za grad Sarajevo", tvrdi Bečarević u izjavi za "Nezavisne novine".

Na pitanje kakva je prognoza za posljednji kvartal 2022. godine po pitanju cijene gasa, naši sagovornici poručili su da je rano o tome govoriti, ali da će nastavak sukoba u Ukrajini i poremećaji na svjetskoj berzi bez ikakve dileme donijeti nova poskupljenja.