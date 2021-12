Za polovnjake nema zime

BANJALUKA - Na tržište BiH ove godine uvezeno je 43.260 polovnjaka što je za 12.177 više nego lani, a trgovci na auto-placevima poručuju da su zadovoljni prodajom, ističući da je najveća potražnja za evropskim vozilima.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH za 11 mjeseci ove godine na domaće tržište uvezeno je ukupno 50.060 vozila, od čega je 6.800 novih. Ukupna vrijednost uvezenih vozila iznosila je više od 694 miliona maraka.

Podaci UIO pokazuju da je u istom periodu prošle godine na tržište BiH uvezeno ukupno 37.259 automobila, od čega je 31.083 polovnih.

Vrijednost svih uvezenih četvorotočkaša za 11 mjeseci 2020. godine iznosila je više od 566 milion maraka.

Na auto-placu “Autopark” iz Banjaluke kazali su za “Glas Srpske” da je potražnja za polovnim automobilima velika.

"U posljednje vrijeme ima problema sa isporukom novih automobila, pa su ljudi na neki način primorani da kupuju polovne. A bitnu ulogu ti igra i budžet naših građana koji nije dovoljno veliki za kupovinu novih auta. I dalje se može povoljnije proći sa nekim automobilom iz uvoza, koji je polovan, ali u dobrom stanju", poručili su sa ovog auto-placa.

Objasnili su da na cijenu automobila utiče više faktora, poput tipa, godišta, pređenih kilometara te stanja pa je neke uopštene cijene jako teško reći.

"Cijene su više u odnosu na prošlu godinu, ali i u poređenju sa proljećem ove godine", kazali su "Autoparku" dodavši da će dalje korekcije cjenovnika zavisiti od kretanja na evropskom tržištu.

Najviše se, dodaju, kupuju auta evropskog porijekla, poput mercedesa, audija i pežoa, a golf sedam izdvaja se kao najtraženiji auto tokom ove godine.

Iz "Auto Delux" iz Prijedora su poručili da su najviše tražena auta koja u prosjeku koštaju 12.000 maraka.

"Ove godine, bar kod nas, prodaja je trostruko veća nego lani, koja je bila slaba", kazali su u "Auto Delux".

Sa auto-placa "Tmobile Auto" iz Banjaluka potvrdili su za "Glas" da ovogodišnja prodaja ide solidno kada se uzmu u obzir uslovi tržišta, ali da je problem što su auta u Evropi mnogo poskupjela, čak do 50 odsto ako ne i više.

"Poslovanje otežava i to što se ne zna nabavna cijena u inostranstvu, prije se tačno znalo koliko šta košta", rekli su trgovci u ovom auto placu. Kako su dodali, ako u inostranstvu u nekom kraćem vremenskom periodu fabrike počnu da rade i isporučuju nova vozila, vjerovatno će doći, kako naglašavaju, do stagnacije cijena ili možda blagog pada, ali u nekom skorijem periodu nema najave za to.

Električna auta

Prema podacima UIO BiH, za 11 mjeseci ove godine uvezena su 44 električna automobila. Najskuplji je bio "Porsche 4S" vrijedan 178.481 KM. A kada je riječ o zemljama iz koje BiH najčešće uvozi električna vozila, prednjači Njemačka.

(Glas Srpske)