Apokaliptična korejska serija ruši sve ljestvice gledanosti na Netflix-u

Na jesen prošle godine na Netflixu je izašla serija "Squid Game" i ostvarila nevjerovatne uspjehe s više od 140 miliona gledalaca iz cijelog svijeta.

Osim što je razbila granice svog žanra, napravila je i mini revoluciju u sadržaju na Netflixu i pozornost svjetske publike skrenula na južnokorejsku produkciju. TV kritičari s nestrpljenjem iščekuju svaki novitet s tog područja. Nakon nekoliko mjeseci čini se da je stigla nova južnokorejska streaming opsesija te se već nekoliko dana s liste deset najgledanijih serija ne skida se naslov "All of Us Are Dead".

Na društvenim mrežama i magazinima sve vrvi fotografijama iz ove serije koja je zaintrigirala horor zombi apokalipsom i načinom na koji se grupa tinejdžera, profili različitih ljudi, nose s njom. Taj koncept nije ništa novo na ekranima – doista, borbe i bijeg od zombiija smještene na hodnike srednje škole mogli su se gledati u nekoliko američkih teen filmova.

Temeljena na web stripu Do Dong-geuna "Now at Our School", "All of Us are Dead" započinje izbijanjem zombiejevskog virusa odnosno apokalipse u južnokorejskoj srednjoj školi. Prati grupu učenika koji se skrivaju u praznim uočionicama i pokušavaju smisliti način kako da ostanu živi, dok zombiji polako preuzimju cijeli grad. Međutim, u toj haotičnoj atmosferi koja dostiže vrhunac napetosti, tinejdžeri su još uvijek samo tinejdžeri i nose se sa ljubavnim spletkama, kompleksnim odnosima, prijateljstvima i pogledima na svijet. Tokom radnje, pratimo likove koji reaguju sasvim drugačije na apokalipsu – neki bježe glavom bez obzira, drugi ostaju jer žele live streamati događanja, a svaki put kad se radnja primiri – dočeka nas novi zaplet zbog kojeg bez dileme puštamo još jednu epizodu u nadi da ćemo vidjeti ko će iz svega toga izaći živ.

Serija tako kombinuje dva žanra s kojima ne možete pogriješiti i triler odnosno apokalipsu koja kao žanr koji iznova plijeni pažnju otkad je pandemija u toku. Međutim, osim same radnje, zapleta i ritma kojom se razvija, publika i kritičari impresionirani su kinematografijom i estetikom same serije koja je izdvaja od preostalih teen i zombie serija. No, najveći njen adut je to što se vraća osnovama svoja dva žanra – invazija zombija vrvi napetošću i akcijom (kako je u suštini taj žanr oduvijek funkcionisao), dok teen melodrama dodaje razlog više da se povežemo s likovima (pa makar i uz ponekad nepotreban fluff dijalog)