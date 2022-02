Brus Vilis dobio posebnu kategoriju najgoreg, ima ga u osam loših filmova

Objavljene su nominacije za Zlatnu malinu, nagradu koja se dodijeljuje za najgora filmska ostvarenja snimljena u prethodnoj godini.

Najviše nominacija dobio je Netfliksov mjuzikl "Diana: The Musical", a filmovi s pet nominacija su trileri "Karen" i "The Woman in the Window", kao i "Space Jam: A New Legacy", u kome glumi Lebron Džejms (37).

Za najgoru glumicu nominovane su Ejmi Adams (47), a tu su i Džena de Val, Megan Foks (35), Tarin Maning (43), te Rubi Rouz. (35).

Na listi najgorih glumaca nalaze se Skot Istvud (35), Ro Hartrampf (27), Lebron Džejms, Ben Plat (28) i Mark Volberg (50), dok je Brus Vilis (66) dobio zasebnu kategoriju koja je nazvana "Najgora izvedba Brusa Vilisa u filmu iz 2021. godine".

Tu kategoriju je dobio jer se pojavio u osam projekata (American Siege, Apex, Cosmic Sin, Deadlock, Fortress, Out of Death, Survive the Game i Midnight in the Switchgrass) za koje organizatori misle da su svi prilično loši.

Takođe, ni u sporednim ulogama nisu se svi proslavili pa su se ovde našli i neki od popularnih glumaca, a to su Ben Aflek (49), Nik Kenon (41), Mel Gibson (66), Garet Kigan i Džared Leto (50).

Ovogodišnji "pobjednici" biće predstavljeni na sada već tradicionalni datum 'Oscar Eve', u subotu 26. marta.

