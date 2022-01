Često su je upoređivali sa Odri Hepbern, a sada će je i glumiti u filmu

​Legendarna glumica Odri Hepbern važi za jednu od najljepših žena Zlatnog doba Holivuda te vječnu inspiraciju mnogim ženama, a sada stiže i film o njenom životu.

Iako detalji radnje filma još uvijek nisu poznati, rediteljsku palicu preuzeo je Luka Gvadanjino ("Call Me By Your Name"), za scenario će biti zadužen Mihael Mitnik.

Legendarnu Hepbern će igrati glumica Runi Mara koja se proslavila filmovima "The Girl With the Dragon Tattoo" i "Carol" za koje je bila nominovana i za Oskara.

Odri je u kratkom roku postala jedna od najplaćenijih glumica svog vremena, ponajviše zahvaljujući ulozi u filmu "Breakfast at Tiffany's", a zatim i filmovima "Roman Holiday" i "My Fair Lady". Dostigla je status EGOT osvojivši svjetska priznanja poput Emija, Oskara, Tonija i Gremija, a dobitnica je i brojnih priznanja za svoj humanitarni rad.

Bila je poznata po svom upečatljivom modnom ukusu koji i dan danas služi kao inspiracija ženama širom svijeta. Tajna njenog vitkog izgleda ležala je u zdravom načinu života i šetnjama koje je obožavala.

"Odri je za doručak jela tost i pekmez, za ručak teletinu, piletinu ili tjesteninu, a za večeru bi često jela supu od povrća i mesa. Nakon večere pojela bi nekoliko kockica crne čokolade i popila malo viskija", rekao je jednom prilikom njen partner Robert Volders s kojim je živjela 13 godina.

Preminula je 1993. godine u 63. godini nakon borbe sa teškom bolesti, prenosi B92.