"Crna svadba" u selekciji Berlinala

Serija "Crna svadba" uvrštena je u odabrani program Berlinala za promociju televizijskih serija.

"Ponosni smo što će naša serija, okultni psihološki triler Crna svadba, biti dio 'Berlinale Series Market Selects' za 2022. Godinu", saopštili su iz produkcijske kuće "Fajerflaj".

Istražujući krvavi masakr u zabačenom mjestu u istočnoj Srbiji, operativac tajne službe Petar upliće se u drevni sukob između dobra i zla - rat koji vijekovima bjesni, navodi se u kratkom sinopsisu na sajtu Berlinala.

U okviru selekcije prva epizoda Crne svadbe moći će da se gleda preko platforme European Film Market od februara 2022. godine.

Zajedno sa Crnom svadbom, u odabiru su se našle i engleska serija The Fear Index, brazilska Filhas De Eva (Sudbina žene), švedska Harmonica, Identifikacija iz Rusije, izraelska Kfulim S3, nemačka Oh Hell, južnoafrička Recipies for Love and Murder, belgijska Storm Lara, hrvatsko-ukrajinska koprodukcija Šutnja, danske Trom i Fredles, portugalska Vanda, njemačka ZERV, francuska Dianna Boss, francuska Parlement S2.

(RTS)