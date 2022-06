Deset najgledanijih "Netflixovih" filmova svih vremena

"Netflix" je postao jedan od omiljeni i najvećih streaming servisa te glavno mjesto na koje se odlazi kada poželite pogledati neki film ili seriju. Iako ima bazu od 5.000 filmova i 2.000 serija te stalno dodaju nove naslove, a izbacuju one koji se ne gledaju, "Netflix" je objavio listu na kojoj se nalaze trenutno najgledaniji filmovi na ovom streaming servisu.

Tako su filmovi u kojima se pojavljuju poznata glumačka imena pokupila najviše simpatija publike te oborili sve rekorde gledanosti s milionima korisnika širom svijeta.

1."Red Notice" - 364.020.000 sati

Film "Red Notice" je srušio "Netflixov" rekord i prema zvijezdama filma Rajanu Rejnoldsu, Gal Gadot i Dvejnu Džonsonu postao dosad najgledaniji film na streaming servisu u danu otvaranja. Film je objavljen 12. novembra te je nadmašio najgledaniji naslov koji je prvobitno imala postapokaliptička drama "Bird Box" iz 2018. sa Sandrom Bulok u glavnoj ulozi. Film "Red Notice" prikazuje Džonsona kao agenta FBI-ja koji se udružuje s kradljivcem umjetnina, kojeg igra Rejnolds, kako bi uhvatio kriminalca visokog profila kojeg glumi Gadotova.

2. "Don't Look Up" - 359.790.000 sati

Zemlji prijeti katastrofalni udar komete, koja će je sravniti i uništiti cijelo čovječanstvo. Upravo je to sinopsis filma "Don't look up" režisera Adama Mekajia. Naime, u film astronomi Kejt Dibiaski, koju igra Dženifer Lorens, i Randal Mindi, kojeg utjelovljuje Leonardo Dikaprio, uoče kako se prema Zemlji kreće nadasve opasna kometa. Ubrzo prema svojim izračunima doznaju i kako će u Zemlju udariti za malo više od pola godine i kako moraju hitno nešto preduzeti. Uprkos svim naporima i javnim istupima niko ih ne shvati ozbiljno, iako raspolažu naučno dokazanim činjenicama. Da stvar bude gora, postanu i javni predmet ismijavanja i motivi memeova, a podršku nisu dobili čak ni od aktuelne predsjednice SAD, koju u filmu tumači Meril Strip.

3. "Bird Box" - 282.020.000 sati

Američki postapokaliptični film režiserke Suzane Bier "Bird Box", u kojem glavnu ulogu tumači Sandra Bulok, osvojio je gledaoce širom svijeta. Njegovom uspjehu uveliko su doprinijele društvene mreže na kojima su korisnici objavljivali dramatične scene iz filma. Film je prema scenariju Erika Heiserera, napisanom prema noveli Džoša Malermana, režirala Susan Bier. Priča prati opšti haos koji je nastao na Zemlji nakon što su na nju stigla nevidljiva bića koja, ako ih pogledate, tjeraju na saomubistvo.

Na njihove poglede imuni su jedino ludaci koji su postali svojevrsne sluge "zlih duhova". Jedini način za spas je povez preko očiju i tapkanje u mraku, što predstavlja pravi izazov za Malori Hejs, koju je utjelovila Bulokova, koja s dvoje djece pokušava stići do sigurnog kampa. Osim Sandre Bulok, uloge u filmu ostvarili su Sara Paulson, Džon Malkovič, Trevante Rodes i Danijel Mekdonald.