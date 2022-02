"Disneyev" klasik "Mačke iz visokog društva" i kao igrani film

Vijest da će "Mačke iz visokog društva", crtani film kompanije "Disney" iz 1970. godine, dobiti adaptaciju, odnosno postati igrani film, u isto vrijeme raduje i obeshrabruje mnoge obožavaoce širom svijeta.

Oni koji se raduju srećni su što će vidjeti igranu verziju aristokratske porodice mačaka i njihovu avanturu u nepoznato. Sa druge strane, oni koji negoduju, kao i uvijek, negoduju jer filmskoj mašineriji "ništa nije sveto" posebno iz razloga što je istoimeni animirani film posljednji koji je odobrio lično Volt Dizni. Negodovanje svakako stiže i jer adaptacije po nepisanom pravilu kvare "savršene" originale.

"Ova čudesna priča počinje u Parizu kad ekscentrična milionerka cijelo svoje imanje ostavi porodici neodoljivih mačaka iz visokog društva. Ali kad Edgar, pohlepni batler, načuje njen plan, kidnapuje Vojvotkinju, elegantnu mirnu mačku, i njeno troje mačića i ostavlja ih daleko od grada. Ubrzo potom kući ih prati Tomas O'Mali, jogunasti ulični mačak, koji ih vodi u svoju četvrt, gdje Sket i njegova banda mačaka džezera izvode nezaboravnu numeru 'Everybody Wants to be a Cat'", okosnica je priče crtanog filma "Mačke iz visokog društva", koja je uz modernu animaciju Volta Diznija, svojevremeno obogaćena i veselom muzikom braće Šerman.

Ovaj crtani film svakako predstavlja bezvremeno blago i posljednje je, kako rekosmo, animirano ostvarenje koje je odobrio lično Volt Dizni.

Da li će sličan status steći istoimeni igrani film, svakako je veliko pitanje, pogotovo jer je igrani film tek u fazi pisanja scenarija.

Ono što je sigurno jeste da ni animirani film, iako danas jedno od najpoznatijih ostvarenja poznatog animatora, ispočetka nije imao ni blizu kultni status. Ovaj zabavni crtić, naime, svoj je procvat doživio tek u devedesetim godinama prošlog vijeka, koje su ovom ostvarenju donijele novu, potpuno zaluđenu publiku.

Iako je već poznato ko će raditi na igranom filmu "Mačke iz visokog društva", ali se te informacije drže u tajnosti, još nije poznato hoće li ovaj film izaći u kino-dvoranama ili na streaming servisu, no ono što je sigurno jeste da je animirani film "Mačke iz visokog društva" samo jedan u nizu od mnogih filmova unutar klasika kompanije "Disney" koji je u posljednjih godina doživio svoj reboot, a sve kako bi podsjetili gledaoce na klasične filmove s kojima su rasle generacije, a koji nipošto ne smiju biti zaboravljeni.