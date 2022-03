Džo Rogan i "otkazani" Homer - nova epizoda Simpsonovih zbunila publiku

Simpsonovi su izazvali pomiješane reakcije fanova nakon što je u posljednjoj epizodi Homer postao žrtva takozvane "kulture otkazivanja".

Epizoda je emitovana u nedjelju, 13. marta, pod nazivom : "Nećete vjerovati o čemu je ova epizoda - Treći čin će vas šokirati!"

U njoj Homer postaje društveno nepoželjan nakon što ga pogrešno okrivljuju da je po vrućem danu namjerno zatvorio porodičnog psa, Malog pomoćnika Deda Mraza, u automobil i slučajno izbacio velečasnog Lavdžoja kroz prozor crkve.

Homer takođe upoznaje lika koji je, čini se, napravljen po uzoru na kontroverznog voditelja podkasta Džoa Rogana. Njegov dvojnik se pojavljuje samo nakratko u epizodi i ne govori, već umjesto toga poziva Homera u zgradu označenu kao "Kuća podkasta desnice".

Ljubitelji crtane satire podijelili su svoja razmišljanja o ovoj epizodi na društvenim mrežama, prenosi B92.

"Džo Rogan iz Simpsonovih me baca u depresiju", napisao je jedan gledalac.

"Malo kasnite momci", napisao je drugi, i dodao: "Imalo je smisla uraditi ovo kada je skandal sa Roganom bio u toku, ali generalno, svi su produžili dalje jer ga Spotifaj nije otpisao".

"Pomalo tužno, jer mislim da je mogla da se napravi vrhunska epizoda Simpsonovih koja bi se pozabavila Roganom na odličan način (sa originalnim likom)", napisao je neko drugi.

"Homer je 'otkazan' u novoj epizodi Simpsonovih. Ne znam tačno šta su pokušali da kažu. Nema razumljivog kontinuiteta".

Drugi su istakli da se emisija već bavila temom javnog sramoćenja još 1994. godine u epizodi "Homer Badman".

"Moderni Simpsonovi su tako bizarni, jer je bilo nekoliko rijetko dobrih epizoda. A onda urade ovo sa Džoom Roganom gdje je Homer otkazan. To je urađeno još 1994. godine", prokomentarisao je neko na mrežama.

Homer gets canceled, meets Joe Rogan in new 'Simpsons' episode https://t.co/q5MKNCWVVk pic.twitter.com/77fivcWaUH