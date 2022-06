Džulija Roberts i Džordž Kluni ponovo zajedno na filmu

Džulija Roberts i Džordž Kluni igraju zaraćene roditelje u novoj komediji "Ticket to Paradise" ("Ulaznica za raj"), za koju je trejler predstavljen u srijedu.

Mega filmske zvijezde ponovo su se okupile po četvrti put na ekranu sa projektom, koji vodi Ol Parker, britanski reditelj i scenarista koji stoji iza muzičkog filma "Mamma Mia! Here We Go Again" iz 2018. godine,

U novoobjavljenom trejleru vidimo kako Robertsova i Kluni igraju bivše emotivne partnere u misiji da spriječe svoju kćerku da napravi istu grešku koju su uradili prije 25 godina, kada su se vjenčali mladi.

Njihova kćerka Lili (koju glumi Kejtlin Dever) upoznaje ljubav svog života na izletu na Bali nakon diplomiranja, gdje njeni roditelji moraju da putuju kako bi promijenili njeno mišljenje.

Međutim, sudeći po trejleru, izgleda kao da se putovanje Džulije i Džordža da spasu svoju kćerku završava kao putovanje u iscjeljivanju sopstvenih problema jedno sa drugim.

Od svađe oko toga što su sedeli jedno pored drugog u istom avionu, do toga da na kraju ispijaju tekilu - čini se kao da bi moglo doći do pomirenja, piše "Daily Mail", prenosi Telegraf.

Kako je navedeno, film će imati premijeru 21. oktobra ove godine.

Pogledajte trejler: