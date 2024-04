En Hatavej o audicijama: "Znate li sa koliko su nas ljudi tjerali da se ljubimo"

Zvijezda filma "The Idea of You", En Hatavej, prisjetila se da je morala da se ljubi sa deset različitih muškaraca tokom "odvratnog testa privlačnosti".

U novom intervjuu za V magazin podijelila je kako se osjećala oko ove upitne prakse koju je morala da prođe ako je htjela da radi, odnosno, da dobije ulogu.

"U 2000-tima, dogodilo se i meni, bilo je normalno pitati glumca da se ljubi sa drugim glumcima kako bi se testirala međusobna hemija što je zapravo bio najgori način da se to napravi", rekla je Hatavej.

"Rekli su mi ‘Imamo deset muškaraca koji dolaze. Nisi li uzbuđena što ćeš se ljubiti sa svima njima?‘", prisjetila se.

"Ja sam pomislila ‘Da li nešto nije u redu sa mnom?‘ jer nisam bila uzbuđena. Mislila sam da to zvuči odvratno."

Glumica je dodala da je bila jako svjesna kako je lako izgubiti sve ako je etiketiraju kao "tešku" umjesto "mladu", prenosi b92.

"Samo sam se pretvarala da sam uzbuđena i nastavila s ti", dodala je.

Iako nije rekla o kojim se filmovima radilo, napomenula je da se tada to tako radilo.

"Nije to bila igra moći, niko nije pokušavao da bude užasan ili da me povrijedi. Bilo je to drugo vrijeme i sad znamo bolje", objasnila je.

