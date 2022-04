Fanovi nagađaju da glavni lik ubija Hitlera -"Peaky Blinders" prepravlja istoriju?

Obožavaoci serije "Peaky Blinders" na mrežama već dijele svoje teorije za predstojeći film nakon finala šeste sezone u nedjelju uveče, a mnogi vjeruju da će Kilijan Marfi, odnosno Tomi Šelbi, ubiti Adolfa Hitlera.

BBC drama Stivena Najta završila se tako što je Tomi ubio Majkla Greja (kojeg igra Fin Kol) prije nego što je otkrio da nije bolestan od terminalne tuberkuloze zahvaljujući natprirodnoj intervenciji.

Pred kraj, protagonista je saznao da je doktorka Holford (Aneurin Barnard) udružila snage sa Osvaldom Mozlijem i Hitlerom kako bi ga prevarila da povjeruje da mu je ostalo samo nekoliko mjeseci života.

Tomi se suočio sa doktorom i razmišljao o osveti, ali je na kraju spustio pištolj i odjahao na konju u daljinu.

Prije nego što su se pojavio popis glumaca u odjavoj špici finalne epizode, Hitler se nakratko pojavio na fotografiji koja je otkrila da je bio kum na Osvaldovom vjenčanju sa Dajanom Mitford.

Mnogi vjeruju da bi Hitlerovo učešće u posljednjoj epizodi moglo da inspiriše predstojeći film i nadaju se svemoćnom obračunu, koji bi mogao da "napiše novu istoriju".

Jedva čekam da vidim Tomija Šelbija kako ubija Hitlera u filmu Peaky Blinders", napisao je jedan korisnik Twittera.

Dijeleći sličan osjećaj, drugi je napisao: "Nakon što sam odgledao finale 'Peaky Blindersa', iskreno sam uvjeren da bi Tomi mogao da ubije samog Adolfa Hitlera i da prepravi istoriju".

Prošle nedjelje, tvorac "Peaky Blindersa" Najt objavio je tizer o tome šta fanovi mogu da očekuju od filma.

"Znam tačno šta će se dogoditi, znam šta je priča i pišem u ovom trenutku", rekao je on za "Metro".

"To je vrlo specifična priča, zasnovana je na istinitoj priči iz Drugog svjetskog rata i biće ispričana na Peaky način", dodao je Najt a zatim nagovijestio da će Stiven Grejem, koji igra novopridošlog Hejdena Staga, biti uključen u projekat za koji se očekuje da bude u bioskopima 2023. godine.

