Film "Reci mi osmijehom" nagrađen u Americi

Film "Reci mi osmijehom" u produkciji RTRS-a nagrađen je u američkoj saveznoj državi Merilend.

Film Milane Majar nagrađen je prestižnom nagradom "Najbolji na festivalu" u kategoriji igranog filma na šestom Oušn Siti film festivalu koji se održava u gradu Oušn Siti u Merilendu. Nagrada "Best of the festival" dodjeljuje se filmu za koje žiri OCFF-a ocijeni da se istakao tehničkim kvalitetom, kreativnošću i efikasnošću pripovijedanja priče.

Јunakinja filma rođena je gluvonijema, ali aktivno učestvuje u životu. Radi, zasnovala je porodicu, i živi jedan specifično srećan i ispunjen život.

Scenario i režiju potpisuje Milana Majar, režiser nagrađivanih filmova "S ruba pameti", "In manus tuas" i "Dijadem ". Ostatak filmske ekipe čine montažerka Dragana Mitrić, direktor fotografije Gordana Babić, snimatelji tona Aleksandar Vlajić i Stefan Grbić, rasvjeta Marko Paljević, studijsko snimanje muzike Vladimir Vladetić i Željko Kalamanda, tonska obrada Vladimir Vladetić, producent Esad Bajrić. Muziku za film komponovao je Fedža Zulić. Ostatak muzičke ekipe čine Katarina Tatić - vokal, Srna Majar - viola, Fedža Zulić - gitara, Bojan Tomić - el. gitara i Božidar Milošević - bas gitara.

Na festivalu je prikazano 100 filmova iz cijelog svijeta, kao i 20 ostvarenja filmskih stvaralaca iz Merilenda. Takmičenje je obuhvatilo više žanrova: animirani filmovi, filmovi o ekologiji, igrani filmovi, komedije, horor i naučna fantastika, kratki dokumentarni i filmovi za mlade.

(RTRS)