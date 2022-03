Film u koji je uloženo 140 miliona dolara, proglašen jednim od najlošijih ikada

Film katastrofe "Moonfall" proglašen je jednim od najlošijih ikada, sudeći prema zaradi koju je do sada ostvario.

Uprkos tome što ga je režirao cijenjeni američki reditelj Roland Emerih, koji je nazvan majstorom katastrofe jer ima uspješnu listu filmova ovog žanra. "Moonfall", nažalost, nije uspio da izazove interesovanje publike. Film govori o misterioznoj sili koja izbacuje Mjesec iz Zemljine orbite i u potpunosti mijenja čovječanstvo. U glavnim ulogama su: Hali Beri, Patrik Vilson, Džon Bredli i drugi.

"Moonfall" je imao impresivan budžet od 140 miliona dolara. Počeo je da se prikazuje proteklog mjeseca, a prvi vikend je uspio da zaradi samo 10 miliona dolara. Do sada je uspio da ostvari zaradu od 39,2 miliona dolara, što je u odnosu na uložen novac mala cifra, koja je mnogo ispod očekivane.

Tako se našao na listi holivudskih filmskih promašaja, među kojima su i "Mars Needs Moms" (uloženo 150 miliona dolara, a zaradio 39,2 miliona) i "The Adventures of Pluto Nash" (uloženo 100 miliona dolara, a zaradio 7,1 milion).

Budžet od 140 miliona dolara ne uključuje novac potrošen na marketing, što znači da bi gubitak mogao biti još veći.

(B92)