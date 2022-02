Filmovi koji nisu dobili nijednu nominaciju za Oskara, a vrijedi ih pogledati

Sedmica iza nas filmskim entuzijastima su obilježile nominacije za nagradu Oskar.

Iza nas je zaista bila jedinstvena filmska godina, prepuna iznenađenja, ali i razočaranja.

Nominacije su pretežno prošle bez većih iznenađenja, ali bilo je imena i naslova koji su neočekivano izostali s lista za pojedine kategorije; na primer Ledi Gaga, uprkos predviđanjima dijela publike, nije uspjela da dobije nominaciju, a Denis Vilnev u kategoriji najboljeg reditelja.

Kad su u pitanju filmovi, desetak naslova koji se tokom cijele godine spominju kao vrhunac holivudske ili strane produkcije vrte se u svim kategorijama.

Gotovo nikome nije bilo iznenađujuće da su se filmovi poput The Power of the Dog, Belfast, Dune i ostali dobili nominaciju u ključnoj kategoriji – Najbolji film.

Međutim, iako priznanje američke Akademije bez sumnje nosi najveću težinu, postoji niz fantastičnih filmskih ostvarenja koja nisu dobila nominaciju, a vrijedi ih pogledati.

Ne bismo ih čak stavili u onu neslavnu kategoriju 'snubbed' naslova, s obzirom na konkurenciju, već jednostavno među kvalitetne filmove koje, uprkos izostanku s ovogodišnje sezone dodela nagrada, zavređuju pažnju publike i ističu se na godišnjem nivou.