Glumac iz serije "The Walking Dead" pronađen mrtav

Glumac Moses Džej Mozli, najpoznatiji po ulozi u seriji "The Walking Dead", preminuo je u 31. godini, javlja TMZ.

Moses je pronađen mrtav u Stokbridžu, gradu u Džordžiji. Pronađen je s prostrelnom ranom, a okolnosti njegove smrti još uvijek se istražuju.

Njegovi rođaci rekli su da sa glumcem nisu bili u kontaktu od 23. januara, a u srijedu su policiji prijavili njegov nestanak.

"Voljeli su ga svi koji su ga poznavali. Moses je bio nevjerovatna osoba. Bio je vrlo talentovan, sjajan prijatelj. Uvijek je bio uzbuđen oko posla i života uopšte", poručio je u izjavi glumčev menadžer.

Inače, Moses je javnosti najpoznatiji po ulozi Majka, jednog od zombija u seriji "The Walking Dead". U seriji je glumio od 2012. do 2015. godine. Imao je gostujuće uloge u TV emisijama "Queen of the South" i "Watchmen", a pojavio se i u filmu "Volumes of Blood: Horror Stories".

(B92.net)