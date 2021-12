"Grijeh" serija godine

Serija "It's a Sin" (Grijeh) proglašena je za najbolju seriju godine, prema ocjeni "The Guardiana". Rasel T. Dejvis, kreator serije, tim povodom, javljajući se novinaru preko Zooma iz svog doma u Masačusetsu, izjavio je: "Zapanjen sam. Nikada nisam bio prvi u ovome. Nikad", uzviknuo je on te priznao da je uvijek pratio "The Guardianovu" listu najboljih televizijskih serija godine.

"Kada bih imao seriju, proveo bih svaki decembar gledajući to odbrojavanje pitajući se da li ću biti na listi - mislim da je 'A Veri English Scandal' stigao do broja dva. Tri godine kasnije, divna mini-serija na Kanalu 4 'It's a Sin' proglašena je za najbolju TV seriju godine. Nevjerovatno sam oduševljen", kazao je Dejvis.

Prošlo je 30 godina od kada je njegova prva TV serija "Mračna sezona", u kojoj se pojavljuje 15-godišnja Kejt Vinslet, emitovana na BBC-ju. Od tada Dejvis je stvorio veliki broj revolucionarnih drama (uključujući "Queer as Folk", "Krastavac, Banana and Tofu", "Years ans Years") i udahnuo novi život Doktoru Hu.

Posebno mu je drago što je pobijedio upravo sa serijom "Grijeh", petodjelnom dramom o grupi mladih gej prijatelja koji žive i umiru u eri side osamdesetih i ranih devedesetih. Ovo je serija za koju je znao da je morao da je napiše još prije 30 godina, ali su prošle decenije tokom kojih je to odlagao, jer je jednostavno bila previše lična i bolna.

Dejvis, koji ima 58 godina, vraća se u svoje tinejdžerske godine i pozorište za mlade u Vest Glamorganu, koje je pohađao.

"Skoro svi stariji dječaci su postali drag queens", prisjeća se on. Ali, kada je Dejvis otišao da studira engleski jezik na Univerzitetu u Oksfordu, drag queensi su otišli u London da prigrle život pun avanture.

"Ušli su u klanicu. Bilo je izvanredno, tako tužno, pakao. Svi ti momci bi sada bili s nama. Kakvi bi to bili veliki ljudi", rekao je Dejvis.

Serija govori o grupici gej mladića koji najljepše godine mladosti provode u Londonu osamdesetih, a kritičari su je u startu prozvali dirljivim remek-djelom.