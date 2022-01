Istraživanje: Najstrašniji horor svih vremena film "Gost"

Nakon što je 2020. godine horor film "Sinister" proglašen najstrašnijim svih vremena, tu titulu u 2021. ponio je film "Gost", reditelja Roba Sevedža, koji se u potpunosti odvija na Zoomu.

Od avgusta do septembra prošle godine projekat "Science of Scare" pozvao je 250 ispitanika da pogledaju 40 "najstrašnijih" horora na svijetu i tom prilikom su im mjerili otkucaje srca tokom gledanja i stavili ih u posebnu prostoriju, gdje su bili pod ljekarskim i istraživačkim nadzorom.

Godine 2020. "Sinister" je dao najviše rezultate, s prosečnom brzinom otkucaja srca od 86 otkucaja u minutu, što je povećanje od 32 odsto u odnosu na stopu mirovanja od 65 otkucaja u minutu.

Ti rezultati jedva da su se promijenili u prošlogodišnjem eksperimentu, ali film "Host" uspio je da postigne višu prosečnu brzinu otkucaja srca od 88 otkucaja u minutu.

"Naši ispitanici imali su porast otkucaja srca za 37 odsto tokom gledanja ovog filma, s prosečnih 64 do 88 otkucaja u minutu, pri čemu je najstrašniji trenutak u filmu poterjao srca na 130 otkucaja u minutu (ekvivalentno trčanju)", napisali su istraživači.Režiran tokom "lockdowna" na daljinu, preko laptopa i putem Zoom sastanka rećisera i nepoznatih, ali uvjerljivih glumaca, "Gost" prenosi doživljaj pandemijske distancije i izolacije u razdoblju "novog (ne)normalnog" na stari dobri žanr.

S efektnom realizacijom jednostavne premise Sevedž je stvorio jedan od visokokonceptualnih horora s kojima se gledaoci najlakše mogu poistovijetiti. Kako bi razbila karantensku monotoniju, Hejli s društvom odluči održati virtuelnu "online" seansu uz alkohol i vođenje profesionalnog medija, vidovnjakinje Sejlan.

Većina "zoomovaca" je neozbiljna i omalovažavajuće raspoložena, ispijajući čašicu pića svaki put kad Sejlan spomene "astralni nivo", što će im se odbiti o glavu kad prizovu "gosta" demonske prirode i Zoom se pretvori u opsjedajuće/proganjajuće horor iskustvo koje se prenosi s ove strane ekrana.

Nakon ovog horora koji je zauzeo prvo mjesto i "Sinistera" na drugom, "Insidious" je zauzeo treće mjesto s prosječnim otkucajima srca od 85 otkucaja u minutu, a slijede "The Conjuring", "Hereditary", "Terrified", "It Follows", "A Quiet Place Part II", "Paranormal Activity" i "The Conjuring 2".

Zanimljivo, klasični horori nisu tako dobro prošli pa su, na primjer, "A Nightmare on Elm Street" i "Halloween" rangirani tek na 16. odnosno 17. mjestu.