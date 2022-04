Izabran najbolji britanski film 21. vijeka, a neslavno propao u bioskopima

Internet-stranica "Massive Cinema" organizovala je izbor najboljeg britanskog filma 21. vijeka, pri čemu je okupila 60 kritičara iz dnevnih novina, filmskih magazina i slobodnih autora.

U izbor je bilo uključeno 179 filmova koji su se prikazivali od 1. januara 2000. do danas. Prema njihovom izboru, najbolji britanski film je “Ispod kože” (Under the Skin) reditelja Džonatana Glejzera, sa Skarlet Johanson u glavnoj ulozi.

U tom filmu ona glumi vanzemaljku ljudskog izgleda koja luta ulicama Glazgova i lovi usamljene muškarce. To je film iz 2013. godine, a na bioskopskim blagajnama je propao, iako ga je i tada kritika na sva usta hvalila.

Zanimljivo, među deset najboljih filmova našla su se dva rediteljke Lajne Remzi i to “Movern Callar” iz 2002. na drugom i “Iskupljenje u Njujorku” (You Were Never Really Here) sa Hoakinom Finiksom na devetom mjestu.

"Ispod kože" je bio treći Glejzerov film, poslije filmova "Poslednja pljačka" (Sexy Beast) iz 2000. i "Birth" iz 2004. Prema posljednjim informacijama, Glejzer priprema novi film, dramu o Holokaustu, a pretpostavlja se da će film biti zasnovan na knjizi Martina Amisa "The Zone Of Interest".

Prije nego što je počeo da režira filmove, Glejzer je režirao video-spotove za izvođače kao što su Ričard Eškroft, Massive Attack, Blur, Radiohead i Jamiroquai.

