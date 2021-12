Karadžić: "Sportsko srce" na momente urnebesna komedija

Glumac Milutin Mima Karadžić je govorio o predstavi "Sportsko srce", o radu Zvezdara teatra, kao i serijama "Besa" i "Kalkanski krugovi".

Karadžić odnedavno u Zvezdara teatru igra u predstavi "Sportsko srce", po tekstu Ðorđa Milosavljevića i režiji Milana Karadžića, za koju kaže da je "na momente urnebesna komedija, a na momente vrlo setna".

"Ima smeha ili ima i suzica da se pusti", rekao je Karadžić.

Kao čest gost drugih pozorišnih kuća u Beogradu, Karadžić je rekao da, između ostalog, vrlo poštuje repertoar Jugoslovenskog dramskog pozorišta ili bum koji je svojim dolaskom napravio upravnik Jug Radivojević u Beogradskom dramskom pozorištu, ali da je Zvezdara teatar "nešto sasvim drugačije".

"Igram samo u Zvezdari i mislim da će tako i ostati. Zvezdara teatar gaji domaće pisce. (Upravnik) Duško Kovačević privlači te pisce, on je sakupljač svega toga. Sjajno je da to pozorište postoji, dok god je Duško na čelu daj Bože da to traje", rekao je Karadžić.

Prema njegovom mišljenju, "pozorište ne diže revolucije" već je njegova uloga da "priča jako dobre, lepe priče, koje mogu da te dirnu, zapitaju, odvuku u svet mašte".

"Verovatno se neke moje kolege ne bi složile sa mnom. Zvezdara radi te stvari i zato pozdravljam Duška. Zvezdara je stvarno pozorište koje priča jako dobre priče", istakao je Karadžić.

Od serija Karadžić je poslednju snimao "Besu", čija se druga sezona trenutno prikazuje, i ističe da "zavređuje svaku pažnju gledaoca".

"Ima sjajne glumce Albance. Ne samo Albance, ali su meni bili veliko iznenađenje. Nema serije, filma i predstave bez dobre priče. 'Besa' je dobra priča, junaci su dobro osmišljeni, dobro je vođena serija, rađena vrlo skupo. Drago mi je što sam učestvao u projektu", rekao je glumac.

Karadžić je podsjetio da zavređuje pažnju i nedavno prikazivana serija "Kalkanski krugovi", scenariste Milosavljevića i režisera Karadžića, gdje je igrao uz kolege koji su ostvarile "nekoliko maestralnih uloga".

Prema njegovim riječima, serija ima sjajne mlade glumace, uz iskusne kolege Vojina Ćetkovića, Žarka Lauševića, Natašu Ninković, Ninu Janković i druge.

"Serije su sad počele da se snimaju jako mnogo. Ima ih dosta. Nisu sve u toj trci pobedile, nije ni moguće. Međutim, ima serija koje su napravljene dobro. Ali meni je drago kad naiđem na ljude koji i dan danas gledaju 'Budvu na pjenu od mora' ili 'Mještoviti brak'. To su serije koje smo radili sa velikom ljubavlju i dan danas traju", ocijenio je Karadžić.

Dok je ljetos boravio u Sloveniji i Hrvatskoj Karadžić je primijetio da se "Budva na pjenu od mora" tamo "masovno gleda".

"Mislim da se (serija) gledala svuda osim u Budvi. Oni naravno ne vole da se nešto priča o njihovom gradu, ali to je već pitanje mentaliteta. Jako volim kad se neke serije koje su ranije urađene takmiče u gledanosti sa danasnjim serijama", rekao je Karadžić.