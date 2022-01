"Kliford: Veliki crveni pas" u kinima od 6. januara

Porodična komedija "Kliford: Veliki crveni pas" od četvrtka, 6. januara, stiže na redovne kino-repertoare u BiH. Publika će na velikom platnu imati priliku da doživi jednu kombinaciju animiranog i igranog filma, a prije svega lijepu priču o ljubavi još jednom susrećući se sa najslađim i najvećim psom svih vremena.

Naime, Kliford je poznat još od 1963. godine iz prve od serije knjiga za djecu Normana Bridvela, te o njemu već znamo da je pas velikog apetita, da pojede 18,1 kilogram pseće hrane dnevno, da je besprekorno čist i da se tušira vatrogasnim crijevom, da može trčati 115 kilometara na sat, da se njegov lavež čuje 16 kilometara u daljinu, da se uspavljuje uz zvuk podzemne željeznice...

Autor filma o Klifordu je Volt Beker, a u ime pisca po čijem je djelu zasnovno ovo filmsko ostvarenje narator nosi ime Bridvel.

"Čarolija je svuda oko nas, samo ako znate gdje tražiti", u stripovsko-animiranom uvodu filma upravo podsjeća narator i spasilac životinja kojeg tumači Džon Kliz.

Najavljen kao porodični film, idealan za prazničnu atmofseru, "Kliford: Veliki crveni pas" već je osvojio dio regionalne i svjetske publike, a sad je dostupan i ovdašnjoj publici. S tim u vezi, kako su pisali svjetski mediji, tendencije novog holivudskog filma prilično su očigledne, ali "Kliford: Veliki crveni pas" uspio se uzdignuti iznad puke korporativno-studijske kalkulacije i pokazati filmsku magiju.

"Kada srednjoškolka Emili Elizabet sretne magičnog spasioca životinja koji joj poklanja malu crvenu kucu, ona nije očekivala da će se probuditi i pronaći ogromnog psa od tri i po metra u svom malom stanu u Njujorku. Dok je njena samohrana mama poslovno odsutna, Emili i njen zabavni, ali impulsivni ujak Kejsi kreću u uzbudljivu avanturu, u kojoj će naši junaci da gricnu Veliku jabuku. Na osnovu voljenog lika iz omiljenih knjiga, Kliford će naučiti svijet kako se voli veliko", stoji u sinopsisu filma, za kojeg kritika procijenjuje da bi mogao biti ugodno iznenađenje svakome ko je na osnovu trejlera i koncepta animirane životinje u interakciji s glumcima od krvi i mesa očekivao nove "Štrumfove" ili "Toma i Džerija".

Po riječima kritike, ovaj film se nije povinovao prethodnicima slične tematike i načinio da Klifor (pro)govori. Stoga je, reći će dalje kritika, Kliford bliži poređenju sa "Zovom divljine", dijeleći njegove mane u manjem broju i vrline u većem broju slučajeva.

"Najveća mana filma, osim predvidljivosti, karakteristična je za novije blokbastere, a tiče se (očite) digitalizacije glavnog protagoniste. Kliford nije pravi pas čak ni kao štene, jer filmašima je postalo lakše raditi animacije na računaru, nego trenirati životinje. Kliford kao štene nije posve kompjuterski uvjerljiv i sreća je da brzo naraste do tri metra visine, nakon čega je grafika znatno bolja", stoji u kritici filma, u kojoj se jasno, kao uostalom i u trejleru, daje do znanja da je Klifordov rast plod ljubavi njegove vlasnice Emili Elizbet. To je svakako navedeno kao i navjeća prednost filma, u čiji, po najavama, srećni kraj ne treba sumnjati, a koji opet dolazi bez mnogo jeftinih fora, a uz puno ljubavi.

"Kliford nikome ne bi napravio ništa nažao - on voli", po mišljenju kritike iskren je opis Emili ne samo njenog ljubimca Kliforda, već i filma o njemu.