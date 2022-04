Kraljica romantičnih komedija otkriva zašto je 20 godina nije bilo u tom žanru

Film "Ticket to paradise" sa Džulijom Roberts i Džordžom Klunijem u glavnim ulogama počeće sa prikazivanjem u bioskopima ove jeseni, a to će biti prvi put poslije 20 godina da se glumica pojavljuje u romantičnoj komediji.

Pomenuti žanr je učinio Džuliju Roberts svjetskom zvijezdom 1990-ih, od njenog nastupa za Oskara u filmu "Pretty Women" do rom-kom klasika "My Best Friend’s Wedding" i "Noting Hill", između ostalih. "America's Sweethearts" iz 2001. godine bila je posljednja prava romantična komedija u kojoj se Džulija pojavila, a sada je otkrila zbog čega je čekala dvije decenije da ponovo glumi u tom žanru.

Džulija je, za "The New York Times", nedavno rekla da nije namjerno izbjegavala žanr koji ju je učinio popularnom. Sasvim suprotno. Robertsova je objasnila da produžena pauza od romantičnih komedija nije njen izbor, već rezultat nedostatka adekvatnog scenarija ili ideje.

"Da sam pročitala nešto za šta sam mislila da je na nivou 'Nothing Hill' ili poput lude zabave iz 'My Best Friend's Wedding', uradila bih to. Nisu postojali sve do ovog filma koji je Ol Parker napisao i režirao".

Film "Ticket to Paradise", u kojoj Robertsova glumi sa dugogodišnjim prijateljem i kolegom Klunijem, zamalo je postao još jedan od onih koje bi Džulija odbila jer je mislila da će to dobro funkcionisati samo sa Klunijem - to je bilo prije nego što se glumac priključio projektu.

"Gle čuda, i Džordž je osjetio da to funkcioniše samo sa mnom. Nekako smo oboje htjeli to da uradimo i krenuli smo", rekla je Roberts o povratku žanru.

Potvrdila je da nije postojao nijedan scenario u posljednjih 20 godina koji bi je privukao.

"Da sam mislila da je nešto dovoljno dobro, uradila bih to. Ali imam i troje djece u posljednjih 18 godina. To još više podiže ljestvicu jer onda nije samo: 'Da li je ovaj materijal dobar?' To je i matematička jednačina radnog rasporeda mog muža i rasporeda djece u školi i letnjeg raspusta. Veoma sam ponosna što sam kod kuće sa svojom porodicom i što za sebe mogu da kažem da sam domaćica", ispričala je Džulija Roberts.

