Kristina Riči ponovo dio porodice Adams

Kristina Riči se zvanično ponovo pridružuje porodici Adams, u Netfliksovom predstojećem spinoffu pod nazivom "Wednesday" (Sreda). Glumica neće glumiri Sredu Adams, već će to učiniti njega koleganica Džena Ortega, piše buzzfeed.com.

I sam Netfliks je potvrdio da će Kristina Riči biti dio ekipe.

Da, istina je - veličanstvena Kristina Riči pridružuje se glumačkoj ekipi nove serije o Sredi Adams kao uzbudljiv novi lik - piše u objavi Netfliksa na Twitteru.

Podsjetimo, Kristina Riči je igrala Sredu Adams u filmu o porodici Adams iz 1991. godine, gdje je glumila i Anđelika Hjuston.

Inače, Džena Ortega se raduje što će glumiti Sredu Adams.

"Sreda je odrađena tako savršeno... Postoji taj pritisak. Znao sam da ne mogu nikoga da opljačkam", rekla je Džena Ortega za "Empire".

Yes, it’s true — the magnificent Christina Ricci is joining the cast of the new Wednesday Addams series as an exciting new character *snap snap*