Met Dejmon o filmu koji mu je bilo neprijatno da snima

​Treći nastavak uzbudljivog filmskog serijala o superšpijunu Džejsonu Bornu, "Bornov ultimatum", ostvario je najveći uspjeh franšize, ali glavni glumac Met Dejmon otkrio je da mu je bilo neprijatno da snima taj nastavak.

U režiji Pola Gringrasa, "Bornov ultimatum" bio je najuspješniji film serijala koji je započeo "Bornovim identitetom" 2002. godine. Za scenario je bio zaslužan Toni Gilroj.

"Ne krivim Tonija što je uzeo gomilu love i predao to što jeste... Bilo je nečitljivo. Mislim, mogao bih originalni scenario da stavim na Ibej i to bi bio kraj njegove karijere. To je bilo užasno. Stvarno je bilo neprijatno", rekao je Dejmon za magazin GQ.

Gilroj je navodno bio uznemiren zbog promijena koje je reditelj Pol Gringras napravio u prethodnom filmu "Bornova nadmoć" i napravio je potpuno neprihvatljivu priču. Zatim su ga uvjerili da prihvati neke promjene i da pristane na adaptaciju scenarija, zbog čega je doveden Tom Stopard, koji je kasnije tvrdio da u krajnjoj verziji filma "nije upotrijebljena nijedna njegova riječ".

Dejmon kaže da je zbog kratkih rokova nastao haos u organizaciji tokom snimanja Bornovog ultimatuma.

"Imali smo dosta kratak rok, ali mi smo još uvijek bili zaglavljeni sa scenariom. Mnogi su se pogubili u tom haosu", objasnio je.

Glumac je rekao da je Gilroj želio da preuzme sve zasluge za scenario, ali na kraju je morao da ih podijeli sa Skotom Z. Bernsom i Džordžom Nolfijem.

"Dobio je više nego što je zaslužio", kaže Dejmon. Uprkos njegovom nezadovoljstvu, film je na bioskopskim blagajnama širom svijeta zaradio 440 miliona dolara, prenosi b92.