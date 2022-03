Miodrag Radonjić objasnio šta "Indigo kristal" razlikuje od drugih filmova

​Gost nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bio je glumac i producent Miodrag Radonjić koji je govorio o filmu "Indigo kristal" kog snima reditelj i scenarista Luka Mihailović.

Radonjić je rekao da je "Indigo kristal" socijalna drama sa elementima krimi i psihološke drame.

"Siguran sam da će to biti osveženje, nešto novo na našoj kinematografskoj sceni zato što je ovo film o kolektivu. Velika je glumačka podela, imamo preko 60 uloga i mislim da nam je to na neki način falilo", ocijenio je Radonjić.

Prema njegovim riječima, film se razlikuje i po crno-bijeloj fotografiji, "što je značajno za ovu priču jer je atmosferično", a biće značajan i po autentičnim lokacijama u Šapcu.

Radonjić je rekao da bila odluka Mihailovića da se snima u njegovom rodnom gradu, a i scenario je inspirisan rediteljevim odnosom sa Šapcom, zahvaljujući kome će film "imati autentičan vizuelni identitet".

Radonjić je pokušavao da odvoji uloge glumca i producenta tokom rada na "Indigo kristalu" trudeći se na setu da bude najviše glumac.

"Nekad je neohodno da se uključite i u produkcijske stvari. Međutim imao sam sjajan tim i posao mi je bio dosta olakšan. S druge strane to je velika odgovornost, morate to da nosite do kraja ako ste se prihvatili tog posla", zaključio je Radonjić.