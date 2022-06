Najavljena treća sezona Netflix serije DOTA: Dragon's Blood

Netflix i Studio Mir su zvanično otkrili datum izlaska 3. DOTA: Dragon's Blood sezone - 11. avgust 2022. godine. Ovo su odlične, ali i prilično neočekivane vijesti za sve ljubitelje Dote 2, pošto je druga sezona izašla prije samo šest mjeseci.

Datum izlaska i novi tizer su najavljeni na Netflix GEEKED WEEK strimu. Osim toga nismo dobili nikakve informacije o novoj sezoni, ali vjerujemo da će nastaviti priču iz prethodne.

I nas naravno interesuje kako će se priča završiti, ali nas više od svega zanima koji novi heroji će se pojaviti u novoj sezoni. Do sada smo se upoznali sa Davionom, Miranom, Invokerom, TerrorBlade-om, Lunom, Linom i Crystal Maiden u njihovom anime izdanju, i jedva čekamo da vidimo šta će nam Studio Mir sljedeće zakuvati.

The Eye opens... and the Beginning of the End is here.#DOTA DragonsBlood Season 3 is coming! #DOTADragonsBlood pic.twitter.com/NhNrHc2Nyi