Nastavci, rimejkovi i noviteti na malim ekranima

Decembar prošle godine obilježile su serije poput "Emily in Paris", "La Casa de Papel" i "And Just Like That", o kojima je pisano nadugo i naširoko. Ulazak u 2022. godinu jednako je uzbudljiv, jer će januar obilježiti povratak popularnih serija i brojni noviteti.

Na striming platformama ovog mjeseca gledaćemo nastavak popularne serije "Ozark", a premijerno stiže i rimejk hita iz dvijehiljaditih - "Rebelde", ali i brojne druge serije.

"Ozark"

Četvrta sezona popularne serije "Ozark" ovog puta dolazi u dva dijela. Prvi dio, koji sadrži sedam epizoda, dolazi na "Netflix" 21. januara, dok drugi dio možemo potencijalno očekivati tokom 2022. godine. Ova drama jedna je od omiljenih, a ovog puta nova sezona obilježiće posljednje poglavlje na putu porodici Berd od života u predgrađu Čikaga do njihovog zločinačkog poduhvata u Ozarksima.

"Snowpiercer"

Serija je nastala prema kultnom filmu "Snowpiercer", ali ova adaptacija donosi pregršt intrigantne radnje. Postapokaliptična serija smještena je u daleku budućnost u kojoj život postoji samo u jednom vozu - "Snowpierceru", koji kruži širom svijeta jer su klimatske promjene uništile ekosistem i svijet je prekriven snijegom i ledom. Ovog januara dolazi i dugo očekivana treća sezona, a seriju ćemo gledati na "Netflixu".

"Chosen"

Jedan od noviteta koje nam je "Netflix" pripremio za početak godine jeste danska serija "Chosen". Ovo je još jedna u nizu apokaliptičnih serija čija se tematika vrlo lako može primijeniti na stvarni život. Priča je smještena u mali danski grad, a fokus je na grupi tinejdžera čije je prijateljstvo isprepleteno lažima i tajnama. Danski gradić specifičan je po tome što je prije 17 godina na njega sletio meteor.

"Rebelde"

Od 2004. do 2006. godine serija "Rebelde" je vladala životima tinejdžera. Meksička telenovela bila je globalna senzacija iz koje je nastao i megapopularni bend RBD. Serija je imala nevjerovatnih 440 epizoda, a sada, gotovo 20 godina kasnije, "Netflix" dovodi novu grupu tinejdžera buntovnika na male ekrne. "Rebelde" reboot zasigurno će probuditi nostalgiju svih vjernih obožavalaca ove serije. Međutim, u cilju je privući i novu generaciju Z te stvoriti potpuno novu bazu ljubitelja.

"After Life"

Serija "After Life" ovog januara vraća se na "Netflix". Crnu komediju s potpisom birtanskog komičara Rikija Džervejsa, koji u njoj ujedno i glumi, željno iščekuju horde obožavalaca. Ujedno je ovo i posljednja sezona crne komedije, a podsjetimo - ova priča, koja je osvojila publiku, govori o Toniju koji nakon velikog gubitka mora pronaći sreću u malim životnim situacijama i vratiti se normalnoj svakodnevici. Finale možemo pogledati 24. januara.