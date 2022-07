Nepoznata žena iz Marvelovog filma konkurencija glavnom glumcu

​Pored Elizabet Olsen, Rejčel Makadams, Džona Krasinskog i Benedikta Kamberbača, u filmu "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" jedna žena privukla je svu pažnju na sebe pojavljivanjem u samo jednoj sceni.

Gotovo na početku novog filma gledaoci su uočili ženu, čiji identitet još nije potvrđen, kako sjedi iza Stivena Strejndža (Benedikt Kamberbač) na vjenčanju Kristin Palmer (Rejčel Makadams).

Dok Strejndž ćaska sa Nikom Vestom (Majkl Stalbarg), mnogima je pažnju privukla statistkinja koja je bila u tom kadru. Naime, ona se pretvarala da razgovara s nekim van opsega kamere, a zatim je gledala svuda oko sebe i pravila grimase. Svim snagama se trudila da ne pogleda u kameru.

Ovaj isječak iz filma ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama i mnogi se pitaju ko je žena koja je, kako pišu, "imala performans svog života".

Twitter je pun šaljivih komentara o "novoj zvijezdi".

"Agent joj je rekao da je ovo uloga njenog života i ona se potrudila", "Ona je zvijezda", "Dajte joj Oskara, zaslužila ga je", "Ona je zapravo glavni lik", "Njoj treba sopstveni Disney+ show", neki su od komentara, prenosi b92.

Her agent told her to give the performance of a lifetime and she did pic.twitter.com/d09On8uqXU