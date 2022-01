Nik Kejv najavio novi dokumentarac

NOVI SAD - Australijski muzičar Nik Kejv najavio je dokumentarac "This Muć I Know to Be True“ (Ovoliko sigurno znam) o kreativnom partnerstvu sa Vorenom Elisom, dugogodišnjim saradnikom i članom pratećeg benda Bed sids (Bad Seeds), saopštio je danas festival Egzit.

Kejv, koga očekuje nastup 8. jula na Egzitu, napisao je na svom Instagram profilu da novi dokumentarac reditelja Endrjua Dominika bilježi njegov izuzetan odnos sa Elisom dok "oživljavaju pjesme sa albuma ''Ghosteen'' (2019) i ''Carnage'' (2021)“, saopštio je festival.

Dominik je već sarađivao sa Kejvom i Elisom na vesternu "Kukavičko ubistvo Džesija Džejmsa" (2007), kao i na predstojećem biografskom filmu o Merlin Monro "Blonde", a dokumentarac bi trebalo da bude prikazan kasnije ove godine i predstavlja svojevrstan nastavak prethodnog "One More Time with Feeling“ o nastanku albuma "Skeleton Tree“ (2016).

Kejv i Bed sids su u oktobru 2021. objavili kompilaciju "B-Sides & Rarities Part II" sa 27 b strana singlova i rijetkih pjesama iz razdoblja od 2006. do 2020. godine, a nedavno se pojavio i Kejvov i Elisov album "La Panthere des Neiges" sa muzikom za istoimeni francuski dokumentarni film.