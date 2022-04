Novi film holivudskog kralja komedije razočarao publiku

Nova komedija režisera Judda Apatowa stigla je na Netflix 1. aprila, a gledaoci su manje nego impresionirani.

U filmu o pandemiji pod nazivom "The Bubble" glume Karen Gillan, Leslie Mann, David Duchovny i Fred Armisen, a fokusira se na glumicu Carol Cobb koja je glumila u filmskoj franšizi "Cliff Beasts". Iako je prethodno napustila franšizu kako bi se fokusirala na druge projekte, Cobb je ponovno namamljena u šesti nastavak, koji se snima usred pandemije.

Cobb se pridružuje svojim kolegama iz glumačke ekipe u hotelu na engleskom selu kako bi provela nekoliko sedmica u karantinu prije nego što produkcija počne, ali cijela stvar na kraju postaje prožeta nezgodama.

The Bubble je na Netflix stigao 1. aprilai njegove kritike nisu osobito blistave. The Independent je rekao da je "mjestimično zabavan, ali uglavnom loš", dok ga je Hollywood Reporter označio kao "bolno nesmiješnu parodiju na film o pandemiji". No nisu samo kritičari ostali razočarani - gledaoci Netflixa takođe su iznijeli svoje mišljenje na društvenim mrežama i nisu se suzdržavali.

Gledaoci su ga popljuvali

"Najgori film s velikim proračunom ikada snimljen? The Bubble na Netflixu. Nikada nisam bio više ljutit zbog izgubljenog vremena!", "Jeste li ikada poželjeli imati više sati u danu? Gledajte The Bubble na Netflixu. Nekako uspijeva učiniti da se dva sata osjećaju kao četiri", "Ovo je komedija? Nisam se ni jednom nasmijao u prvih 30 minuta", kritikovali su film gledaoci.

Čini se da čak i režiser Judd Apatow smatra da je The Bubble možda bio pogrešan potez.

"Virus korona jednostavno uništava pripovijedanje! Niko ne želi gledati Idrisa Elbu kako radi novu sezonu Luthera u kojoj nosi masku. Ovo je naša noćna mora kao potrošača. Pa sam samo pomislio: ako to učinim, učiniću to 100 posto. Budite dovoljno glupi da pokušate. Možda sam napravio nešto u čemu ljudi uživaju ili sam možda napravio strašnu grešku", rekao je za The Guardian.

(Index)