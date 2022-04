Objavljen datum premijere filma "Spiderhead"

Netfliks je objavio prve zvanične fotografije i datum premijere za novi film Krisa Hemsvorta "Spiderhead".

Osim zvijezde filmova "Extraction" i "Avengers", u filmu, koji je najavljen još u septembru 2020. godine, pojavljuju se Majls Teler i glumica Džurni Smolet.

Džozef Kosinski je režiser, a scenario koji su napisali Ret Riz i Pol Vernik ("Deadpool" i "Zombieland") zasnovan je na kratkoj priči Džordža Sondersa iz Njujorkera. Opisan kao mračno-smiješan psihološki triler, "Spiderhead" će biće dostupan na Netfliksu 17. juna.

"U najsavremenijoj zatvorskoj ustanovi koju vodi briljantni vizionar Stiv Abnesti (Kris Hemsvort), zatvorenici nose hirurški pričvršćen uređaj namijenjen doziranju psihoaktivnih lijekova u zamjenu za ublažavanje kazne. Nema rešetaka, nema ćelija ili narandžastih kombinezona. Zatvoreni dobrovoljci mogu slobodno da budu svoji. Sve dok nisu. Ponekad su bolja verzija. Treba se razvedriti? Postoji lijek za to. Ne priča vam se? Postoji lijek i za to. Ali kada dva subjekta, Džef (Majls Teler) i Lizi (Džurni Smolet), uspostave vezu, njihov put ka iskupljenju potpuno se preokrene pošto Abnestijevi eksperimenti počinju potpuno da pomijeraju granice slobodne volje", piše u sinopsisu filma.

"Spiderhead" je nova saradnja između Netfliksa i Hemsvorta, koji se već pojavio u akcionom trileru "Extraction", koji su napisali i producirali njegovi saradnici iz filma "Avengers" Entoni i Džo Ruso. Inače, film iz 2020. nalazi se na petom mjestu najpopularnijih filmova svih vremena na platformi, a korisnici Netfliksa su ga strimovali preko 231 miliona sati u prvih 28 dana od objavljivanja. Hemsvort je nedavno završio snimanje drugog dijela.

Ovo ljeto će definitivno biti u znaku Krisa Hemsvorta, koga ćemo, osim u junu, gledati već i narednog mjeseca, s obzirom na to da tumači glavnu ulogu u Marvelovom filmu "Thor: Love and Thunder", čija je premijera zakazana za 8. jul.

