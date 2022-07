Objavljen trailer za seriju "The Lord of the Rings: The Rings of Power"

Objavljen je novi trejler za seriju "The Lord of the Rings: The Rings of Power".

Gledaoci će od 2. septembra seriju moći gledati na Amazon Primeu.

Budžet ove sezone serije iznosi čak 250 miliona dolara.

"Do sada je publika na ekranu samo vidjela priču o jednom prstenu, ali prije nego što je postojao, bilo ih je mnogo... Uzbuđeni smo što možemo podijeliti priču o njima", izjavili su ranije producenti JD Pejn i Patrik Mekkej.

Radnja filma se događa hiljadama godina prije "The Hobbit and The Lord of the Rings". Pejn i Mekkej su objasnili da ova serija nije nastavak filmova reditelja Pitera Džeksona