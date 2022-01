Objavljen trejler "Peaky Blinders" za posljednju sezonu

Popularna drama "Peaky Blinders" Stevena Knighta će se vratiti početkom ove godine, šestom sezonom, a BBC je objavio prvi trejler za šestu, i zadnju sezonu. Zaštitno lice serije Cillian Murphy kao Tommy Shelby, a uz njega Anye Taylor-Joy, koja glumi Ginu Gray nositelji su i ove sezone.

Knight je predstavio temu nove sezone još prošle godine.

"Šesta sezona donosi nastavak borbe Tommyja Shelbyja s fašizmom", rekao je. "Želim prikazati povratak Tommyja Shelbyja iz Prvog svjetskog rata kao emocionalno mrtvu osobu. Njegovoj ličnosti je to velik zaokret jer je dosad bio nihilista, amoralna osoba, spreman na sve. Imao je samo jedan cilj, a to je zgrtanje para. Ali, kad se sretne s fašizmom, vraća se moralnim vrijednostima, važno mu je šta je dobro, a šta loše. Posvećuje se borbi protiv lošeg. To se nastavlja u šestoj sezoni, i mnogo drugih stvari će se dogoditi Tommyju što publika neće očekivati. Mislim da je samo pisanje sve više u fokusu svakom sljedećom sezonom. Rekao sam to prije, ali uvijek se držim toga da je to istina: ovo će biti najbolja sezona dosad."

(Muzika.hr)