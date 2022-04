Objavljen trejler za četvrtu sezonu serije "Stranger Things"

Netfliks je u utorak objavio cijeli trejler za četvrtu sezonu serije "Stranger Things", u kome se otkriva da je rat na pomolu.

Stvari izgledaju mračno sa Hoperom koji je još uvijek u zatvoru u Rusiji i Jedanaest bez njenih moći. Takođe, da li je Hokins u Indijani proklet? Zašto Maks lebdi? Ko je zastrašujući tip koji visi naopačke?

Mnogo toga se dešava u ovom trejleru, a prva epizoda četvrte sezone će premijerno biti prikazana 2. maja na Netfliksu.

Fanovi su uzbuđeni, a nakon što su imali uvid u četvrtu sezonu "Stranger Things", Twitter je preplavljen komentarima. Uprkos tome što je smrt Bilija Hargrouva jedan od najvećih trenutaka u 3. sezoni, novi trejler ostavlja prostora za spekulacije da bi on, nekako, mogao da se vrati iz mrtvih.

My whole teenage years wouldn't be the same without this show. See you finally in a few weeks, home. #StrangerThings4 pic.twitter.com/rzzr3jUdV6