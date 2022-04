Objavljena lista filmova 75. Kanskog festivala

Međunarodni filmski festival u Kanu otvoriće 17. maja projekcija zombi komedije "Z" francuskog reditelja Mišela Azanavisijusa, saopštili su danas organizatori jedne od najvećih filmskih smotri koja će se održati 75. put na francuskoj rivijeri.

Reditelj Mišel Azanavisijus, autor filma "The Artist" koji je odnio pobjedu u Kanu 2011. godine, ovoga puta snimio je rimejk japanskog ostvarenja "One Cut of the Dead" koji će biti prikazan van konkurencije. Sa francuskim zvezdama Berenis Bežo i Romenom Durijem u glavnim ulogama, "Z" prati filmsku ekipu koja se snimajući niskobudžetni film o zombijima nađe usred pravog zombi napada.

Predsjednik festivala Pjer Leskur i umjetnički direktor Tjeri Fremo objavili su listu ostvarenja koje će publika imati priliku da vidi do 28. maja. Žiri još nije formiran, te će članovi biti odabrani u narednih nekoliko dana.

Kao što se ranije i spekulisalo, filmovi "Elvis" i "Top Gan" biće prikazani van konkurencije.

Takmičarska selekcija:

"Armageddon Time", Džejms Grej (SAD); "Boy From Heaven", Tarik Saleh (Švedska); "Broker" Kore-eda Hirokazu (Japan); "Brother and Sister" ("Frère et Sœur"), Arno Deplešen (Francuska); "Close", Lukas Dont (Belgija); "Crimes of the Future" Dejvid Kronenberg (Kanada); "Decision To Leave", Park Čan Vuk (Južna Koreja); "Eo", Ježi Skolimovski (Poljska); "The Almond Tree", Valerija Bruni Tedeski (Francuska); "Holy Spider", Ali Abasi (Iran); "Leila’s Brothers", Said Rusta; "Nostalgia", Mario Martone (Italija); "RMN", Kristijan Mungiu (Rumunija); "Showing Up", Keli Rajhart (SAD); "Stars at Noon", Kler Deni (Francuska); "Tchaikovski’s Wife", Kiril Serebrenikov (Rusija); "Tori and Lokita", Žan Pjer Darden i Luk Darden (Belgija); "Triangle of Sadness", Ruben Ostlund (Švedska).

Van konkurencije:

"Elvis", Baz Lurman (SAD-Australija); "Z", Mišela Aznavičiusa (Francuska); "Mascarade, Nikolas Bedos (Francuska); "November", Sedrik Himenez (Francuska); "Three Thousand Years of Longing", Džordž Miler (Australija); "Top Gun: Maverick", Džozef Kosinski (SAD).

Specijalne projekcije:

"All That Breathes", Šonak Sen (Indija); "The Natural History of Destruction", Sergej Loznica (Ukrajina); "Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind", Itan Koen (SAD).

Kanske premijere:

"Dodo", Panos H. Kutras (Grčka); "Irma Vep", Olivije Asejas (Francuska); "Nightfall", Marko Belokio (Italija); "Nos Frangins", Rašid Buhareb (Francuska).

Spisak svih filmova objavljio je "Variety".