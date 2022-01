Objavljena prva muzička numera iz Betmena

Prošlo je skoro deset godina od kada je posljednji solo film o Betmenu stigao u bioskope. Ali za manje od dva mjeseca, Betmen započinje novu eru sa Robertom Patinsonom u ulozi Brusa Vejna.

Reditelj Met Rivs ima svoju viziju i prikaz Betmenovih ranih godina, a to uključuje i novi muzički repertoar za Mračnog viteza.

Deni Elfman, Širli Voker, Hans Zimer i Džejms Njutn Hauard su među kompozitorima koji su ranije oblikovali muzički stil za Gotam Siti. Sada kompozitor Majkl Đačino ima svoje muzičko viđenje franšize.

Rivs je na Twitteru objavio prvu pjesmu iz Betmenove partiture i podijelio sjećanje na to kada ju je prvi put čuo.

Đačino je takođe komponovao muziku za filmove "The Incredibles", "Star Trek" iz 2009.godine, "Jurassic World", "Doctor Strange" i "Rogue One: A Star Wars Story".

On je takođe jedan od rijetkih kompozitora koji je radio i na filmovima o Spajdermenu i o Betmenu.

My brilliant friend @m_giacchino wrote this theme before I ever shot a frame of @TheBatman. I can still remember listening to it in my car with #DylanClark before we went onto the stage to do #RobertPattinson's screen test. We both had chills. Listen now: https://t.co/1t4ExcwfZd pic.twitter.com/hACMoP9bT0